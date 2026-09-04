Retro dresy klub už v průběhu srpna vytáhl při zápasech poháru moskevského starosty, který předchází zahájení nové sezony KHL. I zde ve vybraných zápasech tým tuto speciální sadu oblékne.
„Jde o spojení mezi generacemi,“ poznamenává klub. „Mezi těmi, co utvářeli slávu a historii CSKA, a těmi, kteří ji ctí a dál na ni navazují. Mezi érou Michajlova, Charlamova, Treťjaka, Makarova, Krutonova, Kasatonova a novou generací armádních hráčů.“
Armádních, poněvadž zkratka CSKA (Central’nyj sportivnyj klub Armii) v doslovném překladu znamená ústřední armádní sportovní klub.
Současný design vychází z období z konce 70. a první poloviny 80. let. S tradičním červeným základem, tmavě modrými rameny, pruhy a pěticípými hvězdami, přičemž ta největší spolu s nápisem CSKA zabírá takřka kompletně přední stranu dresů.
„Jsou moc pěkné, krásné,“ pochvaloval si novinku útočník Marat Chajrulin. „Červenou barvu mám rád a dresy vypadají skvěle. Celý tým je z nich nadšený, za CSKA hrálo tolik legend a já je samozřejmě později sledoval.“
Vedle moderních úprav se ale do mohutné pozlacené hvězdy ještě přidaly srp a kladivo. Symboly komunistické ideologie, která má na svědomí desítky milionů lidských životů, velkou část z nich přímo na území bývalého Sovětského svazu.
„Evropská unie staví komunismus na úroveň fašismu. Muzeum druhé světové války v polském Gdaňsku přisuzuje odpovědnost za vypuknutí války jak nacistickému Německu, tak Sovětskému svazu,“ upozorňuje Szymon Szemberg, švédský funkcionář narozený v Polsku, který třináct let pracoval pro mezinárodní hokejovou federaci IIHF, i coby její mluvčí.
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„CSKA teď nosí tento retro dres. Dokážete si představit, že by dnes nějaký německý tým hrdě nosil hákový kříž?“ kritizuje moskevský klub.
Také v Česku jsou od ledna tohoto roku symboly srpu a kladiva ze zákona na stejné úrovni jako hákový kříž. V rámci propagace komunismu, na který už se hledí totožně jako na nacismus, představují trestný čin.
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V Rusku ale platí zcela jiná pravidla. Takřka přesně před třemi lety právě CSKA obléklo dresy s písmenem „Z“, které se stalo symbolem podpory ruské invaze na Ukrajině. Klub se navíc odkazoval i na skupinu bojovníků z vojenské organizace Espaňola, která ale současně představovala krajně pravicovou skupinu hlásící se k neonacismu.
Konkurenční tým SKA Petrohrad ještě i s českým útočníkem Dmitrijem Jaškinem v sestavě, a navrch v roli kapitána, zase v únoru 2023 na sváteční Den obránce vlasti vyrazil na led v kamuflážních barvách, aby při probíhající válce poděkoval ruské armádě a podpořil ji.
Ještě dřív na mezinárodní úrovni Rusové vyrukovali s nápisy „CCCP“, které v azbuce odkazují na zkratku Sovětského svazu, SSSR. Kontroverzi v nich vyvolávali v roce 2021, kdy hráli na Euro Hockey Tour i proti české reprezentaci. Ještě před vyřazením z mezinárodní scény, před vypuknutím otevřené války na Ukrajině, při 75. výročí ruského hokeje.
O pět let později výročí opět doprovází rozporuplná symbolika.