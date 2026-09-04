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Srp a kladivo? Jako by Němci nosili hákový kříž. Hokejové CSKA opět popudilo dresy

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  16:42
Dresy, v kterých slaví hokejisté moskevského CSKA, se staly terčem kritiky....

Dresy, v kterých slaví hokejisté moskevského CSKA, se staly terčem kritiky. Figurují na nich totiž i srp a kladivo. | foto: Profimedia.cz

Brankář Ivan Fedotov nastoupil do zápasu KHL i přes zákaz Mezinárodní hokejové...
Brankář Dmitrij Gamzin ve speciálním dresu moskevského CSKA, který v rámci 80....
Dresy, v kterých slaví hokejisté moskevského CSKA, se staly terčem kritiky....
Ruský útočník Maxim Mamin se rozcvičuje v dresu s písmenem Z.
59 fotografií
Není to poprvé, co pobouřili. U moskevského celku CSKA znovu vyvolaly pozdvižení jejich dresy. V Rusku slaví 80. výročí hokeje, klub zase stejnou dobu od založení. V rámci vzpomínání tak oblékl nový úbor, který doplňují také srp a kladivo. Symboly komunismu i bývalého Sovětského svazu.

Retro dresy klub už v průběhu srpna vytáhl při zápasech poháru moskevského starosty, který předchází zahájení nové sezony KHL. I zde ve vybraných zápasech tým tuto speciální sadu oblékne.

„Jde o spojení mezi generacemi,“ poznamenává klub. „Mezi těmi, co utvářeli slávu a historii CSKA, a těmi, kteří ji ctí a dál na ni navazují. Mezi érou Michajlova, Charlamova, Treťjaka, Makarova, Krutonova, Kasatonova a novou generací armádních hráčů.“

Brankář Dmitrij Gamzin ve speciálním dresu moskevského CSKA, který v rámci 80. výročí ruského hokeje klub představil a doplnil i symboly srpu a kladiva z dob Sovětského svazu.

Armádních, poněvadž zkratka CSKA (Central’nyj sportivnyj klub Armii) v doslovném překladu znamená ústřední armádní sportovní klub.

Současný design vychází z období z konce 70. a první poloviny 80. let. S tradičním červeným základem, tmavě modrými rameny, pruhy a pěticípými hvězdami, přičemž ta největší spolu s nápisem CSKA zabírá takřka kompletně přední stranu dresů.

„Jsou moc pěkné, krásné,“ pochvaloval si novinku útočník Marat Chajrulin. „Červenou barvu mám rád a dresy vypadají skvěle. Celý tým je z nich nadšený, za CSKA hrálo tolik legend a já je samozřejmě později sledoval.“

Dresy, v kterých slaví hokejisté moskevského CSKA, se staly terčem kritiky. Figurují na nich totiž i srp a kladivo.

Vedle moderních úprav se ale do mohutné pozlacené hvězdy ještě přidaly srp a kladivo. Symboly komunistické ideologie, která má na svědomí desítky milionů lidských životů, velkou část z nich přímo na území bývalého Sovětského svazu.

„Evropská unie staví komunismus na úroveň fašismu. Muzeum druhé světové války v polském Gdaňsku přisuzuje odpovědnost za vypuknutí války jak nacistickému Německu, tak Sovětskému svazu,“ upozorňuje Szymon Szemberg, švédský funkcionář narozený v Polsku, který třináct let pracoval pro mezinárodní hokejovou federaci IIHF, i coby její mluvčí.

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„CSKA teď nosí tento retro dres. Dokážete si představit, že by dnes nějaký německý tým hrdě nosil hákový kříž?“ kritizuje moskevský klub.

Také v Česku jsou od ledna tohoto roku symboly srpu a kladiva ze zákona na stejné úrovni jako hákový kříž. V rámci propagace komunismu, na který už se hledí totožně jako na nacismus, představují trestný čin.

Písmeno Z na oslavu neonacistů. Jsou to naši hrdinové, hlásí hokejové CSKA

V Rusku ale platí zcela jiná pravidla. Takřka přesně před třemi lety právě CSKA obléklo dresy s písmenem „Z“, které se stalo symbolem podpory ruské invaze na Ukrajině. Klub se navíc odkazoval i na skupinu bojovníků z vojenské organizace Espaňola, která ale současně představovala krajně pravicovou skupinu hlásící se k neonacismu.

Konkurenční tým SKA Petrohrad ještě i s českým útočníkem Dmitrijem Jaškinem v sestavě, a navrch v roli kapitána, zase v únoru 2023 na sváteční Den obránce vlasti vyrazil na led v kamuflážních barvách, aby při probíhající válce poděkoval ruské armádě a podpořil ji.

Ještě dřív na mezinárodní úrovni Rusové vyrukovali s nápisy „CCCP“, které v azbuce odkazují na zkratku Sovětského svazu, SSSR. Kontroverzi v nich vyvolávali v roce 2021, kdy hráli na Euro Hockey Tour i proti české reprezentaci. Ještě před vyřazením z mezinárodní scény, před vypuknutím otevřené války na Ukrajině, při 75. výročí ruského hokeje.

O pět let později výročí opět doprovází rozporuplná symbolika.

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