Hynek Zohorna míří za bratrem Tomášem, Chabarovsk posílí i Vitásek

Hynek Zohorna se vydal loni na první zahraniční angažmá v kariéře a za Pelicans Lahti si v uplynulé sezoně připsal v 54 zápasech včetně play off 41 bodů za 16 branek a 25 asistencí.

V extralize předtím za Kometu Brno a Pardubice sehrál 401 utkání a zaznamenal 161 bodů (70+91). S Kometou získal dvakrát titul (2017 a 2018), dvakrát stříbro (2012 a 2014) a jednou bronz (2015).

Nyní je v týmu české reprezentace a společně s bratry Tomášem a nejmladším Radimem bojuje o účast na mistrovství světa na Slovensku. Zatímco s Radimem nastupoval i v Kometě, s Tomášem budou oblékat dres stejného klubu poprvé.

Vitáska čeká v KHL třetí sezona a vyzkouší si třetí klub. Účastník MS 2014 a loňských olympijských her odešel předloni z extraligového Liberce nejdříve do švédského Örebro, kde se ale ještě před startem sezony rozloučil a zamířil do Chanty-Mansijsku.

V dresu Kunlunu Vitásek nasbíral ve 43 zápasech 16 bodů za tři góly a 13 asistencí. Celkem má na kontě v KHL 86 utkání a 20 bodů (5+15).

V Amuru bude opět početná česká kolonie. Vedle Tomáše Zohorny pokračují v klubu také brankář Marek Langhamer a obránce Michal Jordán. Zadákům Janu Kolářovi a Marku Hrbasovi kontrakty v Chabarovsku vypršely.