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Silná kritika a konec po dvou dnech. Švédský klub se zřekl kontroverzní posily

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  11:20

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Kanadský hokejista Cal Foote přichází k soudu. | foto: CTK / AP / Nicole Osborne ČTK

Nevydržel dlouho. Jakmile došlo k oznámení podpisu Cala Footea, začala se na Färjestad valit kritika. Spojení švédského klubu a hokejisty s kontroverzní minulostí, jednoho z pěti bývalých kanadských juniorských reprezentantů obviněných ze sexuálního napadení, nakonec trvalo pouze dva dny.

„Vedli jsme rozhovory s lidmi a subjekty, kterým na Färjestadu skutečně záleží. A na to konto jsme se rozhodli ve spolupráci nepokračovat,“ stojí od čtvrtečního večera na oficiálním klubovém webu.

Färjestad příchod sedmadvacetiletého beka nikde příliš neroztruboval. Vedení zřejmě už dopředu tušilo, jak negativní ohlas může takový krok vyvolat.

Sportovní ředitel Rickard Wallin ale veřejnost ubezpečoval, že on i další odpovědné osoby si uvědomují, jakého hráče přivádějí.

„Známe jeho minulost. Než padlo rozhodnutí, vše jsme pečlivě prozkoumali a posoudili. Na každého klademe vysoké nároky, jsem si jistý, že Cala přivítáme mezi námi,“ hlásil v úterý při oznámení nové posily.

Podobná slova padla i o dva dny později. Kritika ale byla tak silná, že švédský klub, za který nastupuje český útočník Radim Zohorna a ještě v minulé sezoně zde hrál i David Tomášek, musel celou záležitost přehodnotit.

Přicházela ze všech stran. Z řad fanoušků, trenérů, dalších zaměstnanců i partnerů. „Mnozí z nich vyjádřili obavy a zklamání. Děkujeme všem, kteří se na nás obrátili a podělili se o svůj názor,“ píše se v prohlášení.

Někdejší kanadské juniory soud v kauze sexuálního útoku po sedmi letech osvobodil

Vítěz Stanley Cupu s Tampou z roku 2021 a syn bývalého skvělého obránce Adama Footea si s sebou táhne pošramocené renomé.

Patří k pětici někdejších kanadských reprezentantů do dvaceti let, kteří v roce 2018 při oslavách prvenství na světovém šampionátu sexuálně napadli čtyřiadvacetiletou ženu.

Incident se řešil od roku 2022, loni byli všichni zproštěni obvinění. Do NHL se vrátil pouze brankář Carter Hart, který letos pomohl Vegas k postupu do finále Stanley Cupu. Dillon Dubé působí na farmě St. Louis, Alex Formenton ve švýcarském Ambri-Piotta a Michael McLeod v Omsku.

Cal Foote na rozbruslení v dresu Chicago Wolves.

Foote absolvoval uplynulou sezonu v dresu Chicago Wolves, na farmě Caroliny, předtím hrál i na Slovensku za Liptovský Mikuláš. Zatím neví, kde bude v kariéře pokračovat. Ale ve Färjestadu to nebude.

„Dění v posledních dnech jasně ukázalo, že situace nabyla takového rozsahu, že ovlivňuje lidi uvnitř klubu i kolem něj způsobem, který nemůžeme ignorovat. Tým ani samotný hráč už nemohou své úkoly vykonávat tak, jak je potřeba. Museli jsme jednat,“ píše se ve vyjádření.

„Uvědomujeme si, že veškeré otázky a emoce nezmizí jen tak ze dne na den. Ale věříme, že teď můžeme začít klub znovu sjednocovat a plně se soustředit na příští sezonu.“

V evropském hokeji nejde o ojedinělou záležitost, Footeův případ připomíná dva roky starý příchod Júlia Hudáčka na Kladno.

I bojkot fanoušků zabral. Kladno se zbavilo Hudáčka, který chytal ruskou KHL

Slovenský gólman si plácl s Rytíři na začátku roku 2024, fanoušci začali hrozit bojkotem kvůli setrvání v KHL i po začátku ruské invaze na sousední Ukrajinu.

Také zde došlo k rozvázání smlouvy už po dvou dnech.

„Toto rozhodnutí jsme učinili po zvážení všech aspektů souvisejících s jeho angažováním. Dospěli jsme k závěru, že pokračování spolupráce není ani v zájmu klubu, ani v zájmu hráče,“ napsalo tehdy vedení Kladna.

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Témata: Färjestad BK

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