Kometu posílí Davidson, kanadský obránce se zkušenostmi z NHL

Davidsona si do NHL vybral na draftu v roce 2010 Edmonton ze 162. pozice. V dresu Oilers debutoval v sezoně 2014/15, později hrál také za Montreal, New York Islanders, Chicago, Calgary, San Jose a Buffalo. V základní části má na kontě 180 startů a 23 bodů za devět gólů a 14 asistencí. Za tři duely v play off nebodoval.

Na sever Evropy se vydal během ročníku 2022/23, který končil v dresu Färjestadu. S Rögle prožil tažení až do finále, tam už byla nad síly jeho mužstva Skelleftea. Davidson odehrál včetně play off 50 zápasů s bilancí dvou branek a tří nahrávek.