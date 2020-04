Útočník Nestrašil prodloužil smlouvu s Magnitogorskem

Do Magnitogorsku přišel Nestrašil loni začátkem října z Třince, za který stihl odehrát jen dva extraligové zápasy. Ve 48 utkáních základní části KHL nasbíral 13 gólů a 11 asistencí. V pěti zápasech play off dal dvě branky a na jednu přihrál. Jeho tým vypadl v prvním kole Gagarinova poháru s Barysem Nur-Sultan. Později bylo play off kvůli pandemii koronaviru zrušeno.



Devětadvacetiletý útočník působil v KHL i v uplynulých dvou sezonách, kdy oblékal dres Nižněkamsku. Loni v létě odchovanec pražské Slavie marně čekal na nabídku z NHL, kde v minulosti odehrál 128 zápasů za Detroit a Carolinu. Jeho angažmá v elitní zámořské lize narušila zlomenina obratle v roce 2016.