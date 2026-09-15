Stamilionové dluhy, potíže i kvůli aréně. Klub českého hokejisty je v kritické situaci

Situace je podle webu Neue Zürcher Zeitung kritická. Stejné informace přichází také od komise, která klubům uděluje licence pro účast v nejvyšší švýcarské soutěži.
V případě Ambri, týmu sídlícím v malé obci Quinto na jihu země, se spojilo několik problémů naráz.
Klub dluží peníze soukromým investorům a někdejším členům představenstva, má i nesplacenou půjčku tři miliony franků (77,3 milionů korun) z roku 2020, k níž došlo v reakci na pandemii covidu-19.
Si parte! Inizia la nostra stagione⚪️🔵 Forza Ambrì-Piotta!— HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) September 15, 2026
Offerta @NordVPN per i tifosi 👉🏻 https://t.co/yn0lngyAHj pic.twitter.com/EqalepHfa1
Největší dluh je ale spojený s Gottardo Arenou, stadionem pro takřka sedm tisíc fanoušků, vybudovaným před pěti lety za přibližně 50 milionů franků (1,28 miliardy korun).
Provoz haly už delší dobu negeneruje dostatečný příjem, klub je navíc zatížený hypotékou ve výši zhruba 22 milionů franků (556 milionů korun).
V reakci na alarmující finanční situaci muselo Ambri kvůli nedostatečné likviditě přenastavit podmínky se čtyřmi bankami, u kterých má hypoteční úvěr.
|
V očích lidí jsem podvodník. Vakcíně jsem ale nevěřil, říká vyhozený švýcarský trenér
„Je to pro nás velká výzva, ale pevně věřím, že vše dostaneme pod kontrolu. Máme sebevědomí a energii s tím něco dělat, což nám dodává odvahu a sílu vytrvat,“ uvedl odhodlaně prezident klubu Davide Mottis.
Náročné období ale vyžaduje rázná řešení.
V srpnu Ambri zrušilo ženský tým, v němž působila také Michaela Pejzlová. Jedna z nejzkušenějších českých reprezentantek zastávala v minulé sezoně post kapitánky, nové angažmá našla ve Frölundě.
Budoucnost mužského výběru, který hraje švýcarskou nejvyšší soutěž nepřetržitě již jedenačtyřicet let a jeho maximem zůstává stříbro z roku 1999, je nadále nejistá.
Příprava proběhla dle plánu, Kodýtek nastřádal v pěti zápasech dva góly a stejný počet asistencí.
V minulosti za klub nastupoval třeba i Jiří Novotný, Dominik Kubalík si zde vystřílel angažmá v NHL. Michael Špaček a Filip Chlapík zase v roce 2022 pomohli k triumfu na Spengler Cupu, kde Ambri ve finále přetlačilo Spartu.
Minulou sezonu skončilo předposlední, dole v tabulce se dle predikcí má pohybovat i tentokrát. A k tomu musí řešit i velmi nepříjemné starosti mimo led.