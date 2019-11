Jediný střelec Hradce v Lize mistrů: Bylo to mnohem tvrdší než v extralize

V duelu s německými šampiony z Mannheimu si za vlastní brankou vzal puk, vyrazil k té soupeřově, na polovině cesty si ho narazil se spoluhráčem Kevinem Klímou a pak v plné rychlosti vystřelil.

Trefil se přesně a Mountfield šel do vedení 1:0, což se do konce zápasu už nezměnilo.

„V tu chvíli jsem byl hlavně rád, že máme blíž k výhře než soupeř,“ popisoval Jergl své bezprostřední pocity poté, co přesně zakončil jednu z nejpohlednějších akcí zápasu.

Vypadala krásně a zároveň poměrně jednoduše. Jak jste ji viděl vy?

Dojel jsem si pro puk a rozjel se. Čekal jsem, že mi to Kevin Klíma rychle vrátí, což se stalo. Pak už jsem byl v dobré rychlosti, tak jsem si říkal, že zkusím přes obránce vystřelit. Spadlo to mezi nohy brankáře, super.

Sparta - Hradec Králové Sledujte od 18.30 hodin online.

Co pro vás tenhle výsledek před úterní odvetou v Mannheimu znamená?

Je super, každá výhra je vynikající. Hraje se na celkové skóre, takže uvidíme, jak to bude v Mannheimu vypadat. Věříme ale, že zase vyhrajeme a postoupíme.

Co vám první zápas ukázal? Je Mannheim těžký soupeř?

Podle mě to byl jeden z nejtěžších zápasů Lize mistrů, co jsme zatím odehráli.

V čem?

Za sebe můžu třeba říct, že nás celkem dohrávali. Mají v sestavě několik velkých obránců, Kanaďanů, kteří tam jsou od toho. Ale zvládli jsme to a vyhráli jsme.

Velký rozdíl při porovnání s extraligovými zápasy?

Rozdíl byl právě v té tvrdosti. Ne snad že by to byl hokej rychlejší, ale mnohem tvrdší.

Osmifinále Ligy mistrů V prvním zápase jedné z osmi dvojic evropské hokejové soutěže vyhrál Hradec nad německým Mannheimem 1:0, odveta se hraje v úterý večer v Mannheimu.

Vyřazovací část Ligy mistrů se hraje na součet výsledků, což znamená, že Mountfield do čtvrtfinále pošle jakákoliv výhra či remíza v odvetě, porážka o gól pošle odvetu do prodloužení, vyšší prohra do čtvrtfinále posune Mannheim.

Lepší z této dvojice se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Tappara Tampere - Zug, první zápas skončil ve Finsku nerozhodně 3:3, odveta se hraje rovněž příští týden ve švýcarském Zugu.

Hradec nastoupí k odvetě v Mannheimu v úterý večer. Klub na rozdíl od posledního zápasu v základní skupině nevypraví do Německa zvláštní vlak, hlavním důvodem je komplikovanější organizace vlakového spojení než nedávno do rakouského Grazu.

Jak vy sám berete Ligu mistrů?

Užívám si ji. Hraju ji první rok a za každý zápas jsem rád. Už proto, že to jsou zkušenosti, které můžu získávat od dalších týmů a hráčů, kteří hrávali třeba i v NHL.

Co diváci? Na zápas vyřazovací části jich nedorazilo právě nejvíc.

Je pravda, že jsem čekal, že jich bude víc, ale věřím, že na extraligu přijdou.

Poprvé se tak stane v neděli, kdy přijede mistrovský Třinec, ale už v pátek jedete na Spartu, která extraligu vede. Co od tohoto zápasu čekáte?

Jiný styl hokeje, Sparta hraje víc vpředu.

A co váš tým, s čím do Prahy vyrazíte?

My musíme věřit v systém, který teď od trenérů máme a který pilujeme. Věřím, že to přinese své ovoce a že budeme vyhrávat nejen v Lize mistrů, ale i v extralize, která pro nás asi je důležitější.

Proti Mannheimu jste nastoupili s jinak složenými útoky, jak se vám hrálo?

Asi to bylo potřeba. Mohlo by to tak ale zůstat déle, potřebujeme hrát takhle dohromady víc zápasů, abychom si na sebe zvykli a věděli, kde se kdo pohybuje. Myslím si, že pak to bude dobré.