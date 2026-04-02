Vyhazov během boje o udržení, Pešánův nástupce řeší: Bude se vůbec hrát baráž?

  13:43
Těch až bizarních posloupností se událo hned několik. Tak postupně: Ajoie se v sérii o udržení rozhodlo k razantnímu a nevídanému kroku, když za stavu 0:3 na zápasy odvolalo trenéra. Ovšem ani tento netypický manévr nepřinesl žádný zvrat a hokejisté z maličkého švýcarského města Porrentruy prohráli s Ambri-Piotta i čtvrtý duel. Což by zpravidla znamenalo účast v baráži, jenže ta se možná ani hrát nebude...
Greg Ireland uděluje pokyny na lavičce Ajoie.

Ale zpět na začátek.

Neděje se příliš často, že by se klub rozhodl vyhodit kouče, když zrovna vrcholí sezona.

Přitom jestli nebylo vedení Ajoie s trenérem Gregem Irelandem delší dobu spokojené, k takovému kroku mohlo sáhnout daleko dřív.

Ajoie totiž dlouho dopředu vědělo, že ho boj o udržení nejvyšší soutěže nemine.

Ve Švýcarsku platí systém: šest týmů rovnou do čtvrtfinále, další čtyři do předkola, jedenáctému a dvanáctému celku po základní části končí sezona a třináctý a čtrnáctý tým míří do série o záchranu.

Kanadský trenér Greg Ireland odchází po prohraném zápase jeho Ajoie.

Ajoie ztratilo na dvanáctý Kloten propastných 21 bodů, skončilo poslední. Na klíčovou sérii se tak mohlo připravovat několik týdnů.

Jenže vstup do ní se mu vůbec nepovedl a porážky 3:5, 3:6 a 2:3 stály Irelanda místo.

„Klub si v klíčové fázi vyhodnotil, že je nutné převzít odpovědnost a vyvolat okamžitou a silnou reakci uvnitř týmu,“ uvedl klub.

Irelandovu funkci má do konce sezony zaujímat sportovní ředitel Julien Vauclair, jenž má s pozicí zaskakujícího trenéra bohaté zkušenosti.

Ajoie totiž patří mezi nejslabší celky nejvyšší švýcarské ligy dlouhodobě, po postupu v roce 2021 se nestalo, že by sezonu nezakončil na posledním místě tabulky.

Za tu dobu odvolalo svého trenéra čtyřikrát, pokaždé ho střídal právě Vauclair. I například v prosinci roku 2022, kdy na lavičce nuceně končil český kouč Filip Pešán.

„Jeho skvělá znalost kabiny i klubu by měla umožnit okamžitou mobilizaci týmu,“ dodal ještě klub ve svém prohlášení.

Už pod Vauclairovým vedením Ajoie prohrálo i čtvrté utkání proti Ambri-Piotta (0:3) a ladí formu na baráž s vítězem play off druhé nejvyšší ligy.

Jenže se klidně může stát, že Vauclair nakonec odkoučuje po výměně trenéra jen jedno střetnutí.

Hokejisté Ajoie nezvládli sérii o udržení proti Ambri-Piotta.

Týmy ze záložní SL mají totiž problémy s neodpovídajícími stadiony, hned několik z nich by v případě postupu ani nemohlo ligu hrát. Pokud by tak play off vyhrál tým, jenž nemá vyhovující arénu, baráž by se ani nehrála.

Reálně mohly aspirovat na postup jen dva celky, které hrály čtvrtfinále. Například vítěz základní části Sierre jako favorit soutěže je právě tím, který postoupit nemůže.

S Chaux-de-Fonds má rozehrané finále zatím vyrovnaně 1:1. Klub ze švýcarsko-francouzského pohraničí však parametry pro nejvyšší NL splňuje, Ajoie tak pravděpodobně drží palce, aby finálovou sérii prohrálo.

Vítězství Sierre by totiž znamenalo, že by se baráž ani nehrála a Ajoie mělo jistotu nejvyšší soutěže i pro sezonu 2026/27. Tím pádem by Vauclair zůstal v trenérské funkci pouze jediný zápas.

