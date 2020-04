Konec hokeje i fotbalu? Vladivostok přesouvá peníze na boj s nákazou

„Tým Admiralu nebude hrát v nové sezoně Kontinentální hokejovou ligu. Klub bude mít pouze mládežnické týmy v MHL a v soutěži hráčů do 18 let, stejně tak i sportovní školu. Je pro nás také důležité, aby ve všech našich mládežnických týmech působili jen sportovci z Přímořského kraje,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Bývalý vynikající obránce a v současnosti zástupce Státní dumy Vjačeslav Fetisov ale věří, že neúčast Vladivostoku v příští sezoně KHL nemusí být ještě definitivním rozuzlením.

„Neznám tu situaci v oblasti úplně podrobně a nevím, kolik peněz bylo takto vyhrazeno. Pokud pomůže zastavení financování klubu zachránit lidi před koronavirem, pak jde nejspíš o správné řešení. Gubernátor dělá tato rozhodnutí na základě nějakých priorit. Komunikujeme spolu. Miluje sport a chápe jeho význam, ale je určitě špatné, kdyby podpora klubu brala peníze mládežnickým týmům,“ uvedl Fetisov pro server championat.com.

„Situace je pochopitelná, ale zdá se mi, že existuje cesta ven. KHL by se měla touto problematikou více zabývat. Chceme soutěžit s NHL, ale těžko si lze představit, že by se tam stalo něco takového. Také si myslím, že období pandemie koronaviru jednou skončí a budeme se vracet do normálního stavu. A na Dálném východě - v Chabarovsku a Vladivostoku - je hokej sportem číslo jedna,“ prohlásil Fetisov.

„Už jsem to říkal několikrát - státní podniky by neměly financovat jednotlivě kluby, ale ligu jako celek. V těchto těžkých časech by to bylo dobré rozhodnutí. Liga by shromáždila peníze a pak je stejnoměrně rozdělovala do klubů. Situace by se tím stabilizovala. Kluby by přitom měly možnost získat prostředky od patronů a sponzorů z místa svého působiště,“ doplnila jedna z největších legend ruského hokeje.

Vladivostok odehrál předčasně ukončenou minulou sezonu celou, neboť pro něj skončila už po základní části. Obsadil poslední místo ve Východní konferenci KHL s osmibodovým mankem na poslední postupovou pozici.

V Rusku je nyní téměř 2800 infikovaných, z Přímořského kraje ale byly do úterka známé jen čtyři případy.