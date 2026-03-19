Porušil smlouvu a znovu dostal vyhazov. Slovák končí v Rusku, agent hrozí soudem

Ještě v srpnu, těsně před startem aktuálního ročníku, podepsal Ružička nový dvouletý kontrakt.
V jedenapadesáti duelech KHL posbíral čtyřicet bodů (16+24), v týmové tabulce produktivity se držel v závěsu za vedoucím Michailem Malcevem (18+26).
Navenek rozvázání spolupráce nic nenasvědčovalo, ale podle ruských médií byl vyhazov vyústěním déle trvajících rozepří, které se měly táhnout už od podzimu.
„V kabině se projevoval jako toxický element, který znepříjemňoval atmosféru v kolektivu a nechtěl bojovat za tým,“ napsal web Match TV.
Situace se vyhrotila minulý týden před utkáním s Kazaní.
Ružička figuroval v sestavě, ale krátce před úvodním vhazováním měl trenérům oznámit, že do hry nenastoupí, načež bez povolení odcestoval zpět do Moskvy.
Slováci vzali na milost potížisty. Opora se omluvila za zkrat, o olympiádu i tak přijde
Posléze měl prý přijít s omluvou za své chování, spoluhráči ani členové vedení ji ale nepřijali. Následovalo ukončení smlouvy, slovenský reprezentant za její porušení zaplatí i pokutu.
Proti krokům Spartaku vystoupil agent šestadvacetiletého útočníka Aljoša Pilko. „Budeme postupovat v souladu s řády a hájit hráče v právním řízení,“ řekl pro Sport-Express a pohrozil i soudním sporem.
Ružičkovo angažmá v moskevském celku končí po neúplných dvou sezonách. A není to poprvé, kdy o jeho odchodu rozhodl klub.
Stejně se loučil také v únoru 2024 v NHL. Arizona mu vypověděla kontrakt poté, co zveřejnil na sociálních sítích video s bílým práškem.
„To bylo moje dno a tečka za tím, co se dělo. Udělal jsem chybu, ale poučil jsem se z ní. Od té doby se mi život otočil o 180 stupňů,“ líčil v létě v podcastu Boris a Brambor.
Zároveň vyjádřil přání o místo mezi zámořskou hokejovou elitou ještě zabojovat: „Sním o tom. Ale nechci jít formou dvoucestné smlouvy s minimálním platem.“
Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL
Na olympijském turnaji se vrátil do národního týmu, trenér Vladimír Országh se s odstupem času rozhodl skandál přejít a nabídnout mu druhou šanci.
V Miláně, kde Slováci skončili čtvrtí, hrál Ružička prvního centra v lajně s Jurajem Slafkovským a Tomášem Tatarem. V šesti utkáních posbíral dvě branky a tři asistence.
Teď je bez angažmá. A jeho budoucnost opět zůstává nejistá.