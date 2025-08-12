„Všechno se děje z nějakého důvodu. To video bylo moje dno a tečka za tím, co se dělo. Od té doby nepiju, život se mi otočil o 180 stupňů,“ vysvětloval Ružička v podcastu Boris a Brambor proměnu po incidentu.
O co tehdy vlastně šlo?
Loni v únoru zveřejnil na Instagramu video, ve kterém zabíral stůl s platební kartou a čárou bílého prášku. A nahrál i vlastní tvář, ze které se dala vyčíst zvláštně povzbuzená nálada.
Slovák z NHL v problémech. Zveřejnil video s bílým práškem, v Arizoně končí
Arizona s ním posléze rozvázala smlouvu, Ružička nyní přiznal, že absolvoval rehabilitační program organizovaný zámořskou soutěží ve spolupráci s hráčskou asociací NHLPA.
„Udělal jsem chybu, ale myslím, že jsem se z toho poučil. Pro každého je důležité přiznat, že má problém,“ přiblížil rodák z Bratislavy. „Největší motivací pro mě je být příkladem pro mladé.“
Zmíněné video bylo vyvrcholením dlouhodobější situace, která se točila kolem alkoholu.
„Na začátku si člověk myslí, že je to jen zábava. Po každém zápase jsem si dal víno nebo pivo, abych zapomněl na problémy, na nepovedený zápas. Pak se to začalo hromadit,“ popisoval.
O nakopnutí pošramocené kariéry se pokusil v Rusku, kde podepsal jednoletý kontrakt se Spartakem Moskva. Motivací pro něj mimo jiné byla i možnost zahrát si se švagrem Michalem Čajkovským.
A angažmá mu opravdu sedlo. V 65 zápasech zaznamenal 45 bodů (26+19), v týmových statistikách obsadil páté místo. V play off se pak podělil o pozici nejproduktivnějšího hráče, když si ve dvanácti utkáních udržel průměr bodu na zápas.
V NHL skončil kvůli videu s bílým práškem. Teď jde Ružička do Ruska
Další působení ale zatím jisté nemá. Od Spartaku měl dostat nabídku prodloužení kontraktu, o jeho služby ale mají stát i jiné ruské celky.
Šestadvacetiletý útočník zatím ohledně budoucnosti vyčkává, stále totiž sní také o angažmá v NHL. „Ale nechci jít formou dvoucestné smlouvy s minimálním platem,“ přiznal.
V elitní soutěži zanechal nejvýraznější stopu v Calgary, které ho v roce 2017 draftovalo ve čtvrtém kole. Ve Flames zasáhl do čtyř sezon, po zařazení na listinu volných hráčů po něm sáhla Arizona. Za ni zvládl před kauzou s bílým práškem pouhé tři duely.
O rok a půl později zažívá v hokejové kariéře renesanci.
Veselejší období totiž může zažít také ve slovenské reprezentaci. Tamní svaz se vůči jeho činu během působení u Coyotes vymezil, pozvánku do národního týmu od té doby neobdržel.
Jenže Slováky nyní nově vede Vladimír Országh, jenž hned po jmenování do funkce hlavního trenéra oznámil: „Komunikace s ním určitě proběhne!"
Návrat slovenských problémových hráčů? Minulost mě nezajímá, říká nový kouč
Vrcholem nadcházející sezony jsou únorové olympijské hry v Itálii. Pokud by Ružička chtěl vzestup završit pod pěti kruhy, měl by větší šanci na nominaci v angažmá mimo Rusko. Tamní KHL totiž nebude soutěž přerušovat, je tak na klubech, zda by své hráče do Milána pustily.
„Vždy jsem hrdě reprezentoval. Doufám, že vedení národního týmu bude znát můj příběh a zváží mou šanci. Chci se vrátit nejen na olympiádu, ale chci reprezentovat neustále,“ vyhlašoval Ružička.
Kdyby se největší sportovní události zúčastnil, šlo by o ukázkový příběh, jak naložit s druhou šancí. „Chci vyprávět svůj příběh a být živým příkladem toho, co dělat a hlavně co nedělat,“ potvrdil odhodlaně.