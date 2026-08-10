Problém pro Rusy. Vyhozený Slovák dluží miliony, klub se ale peněz dočkat nemusí

Sedmadvacetiletý útočník má tradičnímu celku zaplatit dvě třetiny svého platu, což odpovídá zhruba 30 milionům rublů (v přepočtu asi 7,62 milionu korun).
Jenže Ružička už na území Ruska není, a tak se pro Spartak vymáhání částky velmi komplikuje.
„Reálných prostředků, jak od něj vymoci peníze ve prospěch Spartaku, je málo. To by se podařilo pouze v případě, že by se rozhodl vrátit do moskevského klubu nebo uzavřel smlouvu s jiným týmem KHL,“ zamýšlel se Dmitrij Jerykalov ze serveru sport24.ru.
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„První možnost je po otevřeném konfliktu vyloučena a pro druhý scénář je nezbytný souhlas Spartaku. Vzhledem k tomu, že Moskvané jsou známí svou neústupností a tvrdým postojem při vyjednávání, je nepravděpodobné, že by ‚odvrženého‘ Slováka přenechali konkurenci,“ doplnil ruský novinář.
Klub na rodáka z Bratislavy stále drží práva, jeho případné setrvání v KHL tak má pod kontrolou. Reálnější variantou je však Ružičkovo angažmá v jiné zemi.
„Je velmi pravděpodobné, že Spartak žádné peníze nedostane, Adam Ružička už v KHL nikdy nenastoupí,“ uvedl Jerykalov.
„Vzhledem k tomu, že odehrál téměř dvě stě zápasů v zámoří, nebude pro něj ve svých 27 letech těžké najít si práci. I kdyby se nevrátil do nejlepší ligy světa, kterou Adam ostatně opustil za skandálních okolností, podepíše například ve Švýcarsku smlouvu za slušné peníze bez jakýchkoli větších problémů,“ zmiňoval případnou variantu žurnalista.
To vše navzdory komplikované pověsti, která Ružičku provází.
Spartak ho vyhodil kvůli nevhodnému chování, kdy působil jako „toxický element, který znepříjemňoval atmosféru v kolektivu a nechtěl bojovat za tým“.
Posléze před utkáním s Kazaní figuroval v sestavě, ale krátce před startem zápasu měl trenérům oznámit, že nenastoupí a bez povolení odcestoval zpět do Moskvy.
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Problémy v kariéře zažil už předtím v zámořské NHL, kde ho Arizona vyhodila poté, co na svém instagramu zveřejnil podivné video s bílým práškem. Šanci pak dostal právě v celku z ruského hlavního města, po necelých dvou sezonách se však opět se svým zaměstnavatelem nepříjemně rozchází.
Spartak ztratil svého druhého nejproduktivnější hráče uplynulého ročníku. Ružička přitom odehrál o 15 zápasů méně než vítěz týmového bodování Michail Malcev, za kterým zaostal o čtyři body.
Slovenský forvard nyní vyhlíží další působiště, nabídky by mu chybět neměly i například díky vydařenému olympijskému turnaji, kde nastupoval v první formaci a v šesti utkáních posbíral dvě branky a tři asistence.
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„Naše liga přišla nejen o kvalitního zahraničního hráče, který na olympiádě potvrdil svou úroveň mezi nejlepšími, ale také si poškodila pověst v očích dalších, již tak málo početných cizinců,“ napsal Jerykalov.
A jak se zdá, tak je kromě soutěže poraženým i samotný Spartak, který se od Ružičky finanční kompenzace zřejmě nedočká.