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Trest za porušení kontraktu. V Rusku rozhodli, vyhozený Slovák dluží miliony

Autor:
  14:01
Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva. | foto: Profimedia.cz

Adam Ružička zkouší vystřelit na finskou branku.
Slovenský forvard Adam Ružička se pokouší odehrát puk v duelu s Finskem.
Adam Ružička ze Slovenska v akci s Parkerem Tuomiem z Německa. (18. února 2026)
Slovenský útočník Adam Ružička.
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Pár týdnů po olympijském turnaji dostal výpověď. Údajně proto, že porušil náležitosti smlouvy. Na základě rozhodnutí disciplinární komise KHL navíc musí slovenský hokejista Adam Ružička zaplatit Spartaku Moskva kompenzaci ve výši třiceti milionů rublů (zhruba osm milionů korun).

Disciplinární komise vynesla verdikt čtyři měsíce poté, co se produktivní útočník od mužstva odpojil.

„Projednali jsme spor a rozhodli, že požadavkům hráče se vyhovuje částečně, kdežto požadavkům klubu v plném rozsahu. Ružička je povinen klubu uhradit dvě třetiny částky odpovídající mzdě, která by mu náležela za zbývající období do konce smlouvy,“ uvedla v prohlášení.

Podle ruského serveru Match TV měl sedmadvacetiletý Slovák původně Spartaku zaplatit ještě o osm milionů rublů více, vedení soutěže ale nakonec částku snížilo.

Porušil smlouvu a znovu dostal vyhazov. Slovák končí v Rusku, agent hrozí soudem

Ružička se může odvolat. Zatím tak neučinil, k celé záležitosti se dosud nevyjádřil.

Moskevský klub svému druhému nejproduktivnějšímu hráči, jenž zároveň plnil funkci asistenta kapitána, vypověděl smlouvu krátce před play off. Jen pár týdnů po turnaji pod pěti kruhy v Miláně, kde pomohl dotáhnout Slováky do bojů o medaile.

Podle ruských médií šlo o vyústění dlouhodobých rozepří. „V kabině se projevoval jako toxický element, který znepříjemňoval atmosféru v kolektivu a nechtěl bojovat za tým,“ uvedl web Match TV.

Konflikt vyvrcholil před březnovým duelem s Kazaní. Ružička měl krátce před začátkem trenérům oznámit, že nenastoupí, posléze bez povolení odcestoval zpět do Moskvy.

Slovenský forvard Adam Ružička se pokouší odehrát puk v duelu s Finskem.

Za své chování se měl omluvit, zbytek mužstva si ale zpět na svou stranu nezískal. Vedení mu ukončilo platný kontrakt, za jeho porušení musel zaplatit i pokutu.

Veřejně vystoupil pouze jeho agent Aljoša Pilko. Svého klienta hájil, pohrozil i soudním sporem. Disciplinární komise ale nakonec rozhodla v hráčův neprospěch.

Práva na slovenského útočníka stále drží Spartak. Klub je může vyměnit v rámci KHL, varianta návratu se jeví jako zcela nemožná. V úvahu připadá i přesun do jiné soutěže.

Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL

Ružička se nikterak netajil tím, že by stál o druhou šanci v NHL. Ale poskytne mu ji někdo?

Se zámořskou hokejovou scénou se loučil neslavně. Působil v Calgary, velmi krátce i v Arizoně, která se ho v únoru 2024 zřekla poté, co zveřejnil na sociálních sítích video s bílým práškem.

„To bylo moje dno a tečka za tím, co se dělo. Udělal jsem chybu, ale myslím, že jsem se z toho poučil. Od té doby nepiju, život se mi otočil o 180 stupňů,“ líčil loni v létě v podcastu Boris a Brambor.

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