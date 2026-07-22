Trest za porušení kontraktu. V Rusku rozhodli, vyhozený Slovák dluží miliony

Disciplinární komise vynesla verdikt čtyři měsíce poté, co se produktivní útočník od mužstva odpojil.
„Projednali jsme spor a rozhodli, že požadavkům hráče se vyhovuje částečně, kdežto požadavkům klubu v plném rozsahu. Ružička je povinen klubu uhradit dvě třetiny částky odpovídající mzdě, která by mu náležela za zbývající období do konce smlouvy,“ uvedla v prohlášení.
Podle ruského serveru Match TV měl sedmadvacetiletý Slovák původně Spartaku zaplatit ještě o osm milionů rublů více, vedení soutěže ale nakonec částku snížilo.
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Moskevský klub svému druhému nejproduktivnějšímu hráči, jenž zároveň plnil funkci asistenta kapitána, vypověděl smlouvu krátce před play off. Jen pár týdnů po turnaji pod pěti kruhy v Miláně, kde pomohl dotáhnout Slováky do bojů o medaile.
Podle ruských médií šlo o vyústění dlouhodobých rozepří. „V kabině se projevoval jako toxický element, který znepříjemňoval atmosféru v kolektivu a nechtěl bojovat za tým,“ uvedl web Match TV.
Konflikt vyvrcholil před březnovým duelem s Kazaní. Ružička měl krátce před začátkem trenérům oznámit, že nenastoupí, posléze bez povolení odcestoval zpět do Moskvy.
Za své chování se měl omluvit, zbytek mužstva si ale zpět na svou stranu nezískal. Vedení mu ukončilo platný kontrakt, za jeho porušení musel zaplatit i pokutu.
Veřejně vystoupil pouze jeho agent Aljoša Pilko. Svého klienta hájil, pohrozil i soudním sporem. Disciplinární komise ale nakonec rozhodla v hráčův neprospěch.
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