Kdo by nemiloval animovaný Madagaskar s lemury, lvem či hrošicí. Jaká však jsou tato zvířata doopravdy? Případně, kde někteří tvůrci pohádek udělali chybu? Byl Ferda mravenec opravdu pan mravenec? A co třeba Popelčina Rozárka, co to bylo za sovu? A je k vidění v Zoo Praha, se kterou jsme pro vás tento zábavný i poučný kvíz připravili?

Otestujte se na deseti otázkách a pokud na ně zvládnete odpovědět bez chybičky, můžete vyhrát jednu z pěti úžasných cen, které věnovala Zoo Praha: set rodinné vstupenky do Zoo Praha a společenskou hru pro celou rodinu Po stopách v Zoo Praha. Jdete do toho? Soutěž běží do pondělí 9. 12. do 12:00, poté vylosujeme 5 šťastných výherců.