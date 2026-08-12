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Kvíz: Znáte evropské cestovatele ze Zoo Praha? Soutěžte o rodinné vstupenky a merch

12. srpna 2026

Zvířata v zoologických zahradách cestují napříč Evropou, podobně jako mnozí z nás nejen během dovolených. A jejich přesuny často provázejí pozoruhodné příběhy. Víte, kdo odkud dorazil v poslední době do Zoo Praha, a kteří pražští rodáci se v rámci Evropy přestěhovali?

Pokud odpovědi na všech patnáct otázek ohledně zvířat–cestovatelů v rámci Evropské unie dáte se stoprocentní úspěšností do středy 19. srpna do 12:00, můžete se zúčastnit slosování o 5 krásných letních balíčků. Každý obsahuje rodinnou vstupenku do Zoo Praha a merch Zoo Praha a EU – visačku na kufr, kelímek na pití, tašku přes rameno, deku a hru s názvem EU Match (na principu hry Dobble). Na kvízu spolupracovali Zoo Praha a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Otázka 1/15

Loni dorazil do Zoo Praha nový chovný samec lachtana jihoafrického. Jeho příchod značí konec dynastie slavných lachtanů Gastona či Melouna. Přišel z belgické zoologické zahrady Pairi Daiza a jeho jméno se shoduje s názvem slavné evropské metropole:

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