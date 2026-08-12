Kvíz: Znáte evropské cestovatele ze Zoo Praha? Soutěžte o rodinné vstupenky a merch
Zvířata v zoologických zahradách cestují napříč Evropou, podobně jako mnozí z nás nejen během dovolených. A jejich přesuny často provázejí pozoruhodné příběhy. Víte, kdo odkud dorazil v poslední době do Zoo Praha, a kteří pražští rodáci se v rámci Evropy přestěhovali?
Pokud odpovědi na všech patnáct otázek ohledně zvířat–cestovatelů v rámci Evropské unie dáte se stoprocentní úspěšností do středy 19. srpna do 12:00, můžete se zúčastnit slosování o 5 krásných letních balíčků. Každý obsahuje rodinnou vstupenku do Zoo Praha a merch Zoo Praha a EU – visačku na kufr, kelímek na pití, tašku přes rameno, deku a hru s názvem EU Match (na principu hry Dobble). Na kvízu spolupracovali Zoo Praha a Zastoupení Evropské komise v ČR.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.