Kvíz:

Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o zvířatech z celého světa a české zimě

27. prosince 2025

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha, abychom vám přiblížili, že i v zimních měsících se dá v zoologických zahradách pozorovat mnoho zajímavého. Zimě u nás se totiž umí přizpůsobit nejen vlci...

Zima ani sníh velbloudům nevadí, jen nesmí být náledí.
Kniha Hany Heráňové Zoo pro hlavní město mapuje historii Zoo Praha v letech...

Vyhrát mohl každý, kdo odpověděl do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hrálo se o tři balíčky, v každém je rodinná vstupenka do Zoo Praha a kniha Zoo pro hlavní město, jedinečná publikace o historii Zoo Praha (1860-1945) s bohatým obrazovým doprovodem od Hany Heráňové. Těšit se na ně mohou tito tři vylosovaní výherci: Miluše Široká, Josef Schmiller a Michal Staněk. Gratulujeme, kontakty na výherce předáváme přímo Zoo Praha.

Otázka 1/10

Sloni ve sněhu? Ale jistě! Ti indičtí, které chová Zoo Praha, jsou z úpatí vysokých asijských hor zvyklí na nízké teploty. Tlustá kůže je bezpečně chrání a v pavilonu zůstávají pouze, pokud by hrozila námraza a jejich uklouznutí. Čerstvý prašan jinak s oblibou ochutnávají a zejména slonice Shanti – někdejší filmová hvězda z filmu o panu Tau – dokonce umí:

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

OnaDnes

Šokující odhalení slavných, které si nechávali pro sebe

Tito slavní umí opravdu šokovat.

Revue

To jsme s Kordulou ještě nezažily, přiznává Veronika Žilková. Partner se o ně postaral

Kordula Stropnická a Veronika Žilková (Karlovy Vary, 7. července 2022)

Revue

S pivem a nahoře bez. Heidi Klumová si užívá dovolenou ve vlnách Karibiku

Topmodelka Heidi Klumová a její manžel Tom Kaulitz na dovolené v Karibiku...

Bydlení

Dům u Piešťan díky prosklené posuvné fasádě otevřete jako krabičku sardinek

Propojení interiéru s exteriérem lze maximalizovat odsunutím skleněné fasády...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.