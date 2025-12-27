Kvíz:
Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o zvířatech z celého světa a české zimě
27. prosince 2025
Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha, abychom vám přiblížili, že i v zimních měsících se dá v zoologických zahradách pozorovat mnoho zajímavého. Zimě u nás se totiž umí přizpůsobit nejen vlci...
Vyhrát mohl každý, kdo odpověděl do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hrálo se o tři balíčky, v každém je rodinná vstupenka do Zoo Praha a kniha Zoo pro hlavní město, jedinečná publikace o historii Zoo Praha (1860-1945) s bohatým obrazovým doprovodem od Hany Heráňové. Těšit se na ně mohou tito tři vylosovaní výherci: Miluše Široká, Josef Schmiller a Michal Staněk. Gratulujeme, kontakty na výherce předáváme přímo Zoo Praha.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.