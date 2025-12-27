Kvíz:

Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

27. prosince 2025

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek.

Zima ani sníh velbloudům nevadí, jen nesmí být náledí.
Kniha Hany Heráňové Zoo pro hlavní město mapuje historii Zoo Praha v letech...

Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do Zoo Praha a kniha Zoo pro hlavní město, jedinečná publikaci o historii Zoo Praha (1860-1945) s bohatým obrazovým doprovodem od Hany Heráňové.

Otázka 1/10

Při teplotách pod nulou lze v Zoo Praha spatřit v expozicích zhruba 200 ptačích druhů z celkem 250 chovaných. Při nejtužší zimě pak zhruba 145 druhů opeřenců. To není na sever od Alp špatné skóre. Vděčíme za to:

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Zprávy

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Razie u domu Karlose Vémoly.

Hry

Korejský prezident oficiálně pochválil vývojáře sexy akční videohry

Stellar Blade

Bydlení

Byl ruinou, teď je rájem. Na nepříjemně úzké parcele mají fantastický dům

Vznikl na mimořádně úzké parcele 5×31 metrů v historickém centru mexické...

Revue

Kim Kardashianová ukázala vánoční výzdobu, v domě má přes dvacet stromků

Kim Kardashianová (prosinec 2025)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.