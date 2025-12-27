Kvíz:
Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky
27. prosince 2025
Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek.
Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do Zoo Praha a kniha Zoo pro hlavní město, jedinečná publikaci o historii Zoo Praha (1860-1945) s bohatým obrazovým doprovodem od Hany Heráňové.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.