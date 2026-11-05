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Zvonek zelený mizí z krmítek. Pomáháme ptákům, nebo je ohrožujeme nákazou?

Ivana Vaňkátová
  5:00
Krmíte ptáky v zimě? Může jim to uškodit. Zjistěte, proč zvonek zelený mizí a jak krmit bezpečně

Krmíte ptáky v zimě? Může jim to uškodit. Zjistěte, proč zvonek zelený mizí a jak krmit bezpečně | foto: Helena Hurtová

Krmíte ptáky v zimě? Může jim to uškodit. Zjistěte, proč zvonek zelený mizí a jak krmit bezpečně
Krmíte ptáky v zimě? Může jim to uškodit. Zjistěte, proč zvonek zelený mizí a jak krmit bezpečně
Krmíte ptáky v zimě? Může jim to uškodit. Zjistěte, proč zvonek zelený mizí a jak krmit bezpečně
Krmíte ptáky v zimě? Může jim to uškodit. Zjistěte, proč zvonek zelený mizí a jak krmit bezpečně
6 fotografií
Článků o tom, jak krmit ptáky v zimě, jsou každý rok desítky a většinou radí to samé. Skutečnost je ale složitější – krmítko může ptákům i škodit. Zvonek zelený, kdysi naprosto běžný host našich zahrad, se z nich postupně vytrácí. Hlavní příčinou jsou nemoci, které se na přeplněných místech šíří. Česká společnost ornitologická (ČSO) navíc upozorňuje, že krmítka nejsou pro přežití ptáků nezbytná, krmíme je hlavně pro vlastní radost. Jak tedy krmit správně a bezpečně?

Co ukázalo lednové sčítání?

Výsledky dlouhodobého občanského vědeckého projektu Ptačí hodinka, který každoročně v lednu organizuje Česká společnost ornitologická, přinášejí varovný trend. Zatímco v prvním ročníku v roce 2019 byl zvonek zelený zaznamenán na 32 % sčítaných stanovišť, v roce 2026 to bylo již jen na 22,3 % míst.

Zvonek už jen na pětině krmítek
Ročník (leden)Zvonek zelený, v % sčítáníPočet sčítání
201931,8 %10 510
202028,9 %15 080
202127,4 %19 209
202229 %24 361
202324,9 %18 845
202428,2 %24 444
202524,1 %25 158
202622,3 %28 296
  • Dlouhodobý trend: Za sledované období klesla frekvence výskytu zvonka ve sčítání Ptačí hodinky z 31,8 % na 22,3 %, což představuje pokles o 9,5 procentního bodu (téměř třetinu).
  • Menší hejna: Změna se neprojevuje jen v tom, že zvonky vídáme méně často, ale i v jejich počtu. Zatímco v roce 2019 se při sčítání objevovalo v průměru 5,6 jedinců v jednom hlášení, v roce 2026 to byli průměrně jen 4 jedinci.
  • Srovnání průměrů: První tři ročníky (2019–2021) vykazovaly průměrný výskyt 29,3 %, zatímco poslední tříleté období (2024–2026) kleslo na průměrných 24,8 %, tedy zhruba o šestinu méně. Tento pokles jasně potvrzuje, že úbytek zvonků je dlouhodobým problémem, nikoli jen jednoletým výkyvem.
  • Meziroční výkyvy: Mezi lety 2025 a 2026 klesl podíl z 24,1 % na 22,3 % (pokles o 1,8 procentního bodu). Přestože čísla v jednotlivých letech mírně kolísají, celkový trend směřuje dolů v průměru o 1,2 bodu ročně.
  • Letošní srovnání: Nejčastějším druhem letošního sčítání se stala sýkora koňadra (89,5 % sčítání), následovaná kosem černým (70,9 %) a sýkorou modřinkou (69,9 %). Zvonek zelený skončil až na 12. místě.

Čížek lesní (vlevo) a zvonek zelený

Krmítková nákaza. Proč krmítko místo pomoci šíří nemoc?

Zatímco lidé vnímají krmítka jako čistou formu pomoci přírodě, z hlediska epidemiologie ptáků představují riziková místa. Hlavním viníkem úbytku zvonků je trichomonóza, známá také jako krmítková nákaza.

„Trichomonóza způsobuje záněty trávicího ústrojí, pták nemůže polykat, sedí tedy na místě, ze zobáku mu padají zbytky potravy a okolí zobáku má mokré a znečištěné slinami a zbytky potravy. Právě trichomonóza je velmi nebezpečná zejména pro pěnkavovité ptáky (zvonky zelené, pěnkavy, dlasky tlustozobé),“ vysvětluje Filip Tuháček, koordinátor občanské vědy z ČSO.

Na malém prostoru se shromažďuje velké množství jedinců a dochází ke kontaktu druhů, které by se v přírodě běžně nepotkaly. Nákaza se pak šíří slinami, trusem a kontaminovanou potravou a vodou.

Zvonek zelený

Domeček, nebo zásobník? A jak často krmítko umývat

Pokud chcete ptákům dopřát přikrmování bez zbytečného rizika, klíčové je správné vybavení a hygiena.

„Místo krmítek typu domeček lze doporučit spíše krmítka se zásobníkem, kde se ptáci nepotkávají v tak velkých počtech a neznečišťují samotnou potravu trusem nebo slinami. Abychom minimalizovali přenos chorob, můžeme zavěsit více menších krmítek, u všech ale musíme dbát na hygienu,“ doporučuje Filip Tuháček z ČSO.

Při provozu krmítka dodržujte tato základní pravidla:

  • Hygiena: Staré, trusem znečištěné nebo plesnivé zbytky vyhoďte. Alespoň jednou týdně krmítko i pítko vymyjte horkou vodou s octem (případně dezinfekcí) a nechte důkladně vyschnout.
  • Úklid pod krmítkem: Dbát musíme i na prostor pod krmítkem, kam padají zbytky a kde některé druhy sbírají potravu ze země.
  • Bezpečné umístění: Krmítko umístěte alespoň 1,5 metru nad zemí, ve stínu, ale s dobrým rozhledem kvůli kočkám. Blízko by však měl být úkryt (keř či strom), kam mohou ptáci v případě nebezpečí odletět. Pozor také na skleněné plochy v okolí – je nutné je zabezpečit hustým polepem samolepek s rozestupy do 10 centimetrů.
ZVONEK ZELENÝ. Podobný případ je čečetka zimní. „Létá sem na zimu ze severských...

Čím krmit a co do krmítka nepatří

Ptákům nabízíme co nejpestřejší přirozenou stravu: kvalitní semena (slunečnice, proso, oves, lněné semínko), ořechy, ovoce, sušený hmyz či tukové směsi. Lojové koule podávejte výhradně bez plastových sítek, do kterých se ptáci mohou zamotat. Umístit je můžete do speciálních držáků či nosičů. Některé druhy ocení, když koule rozbijete a položíte do krmítka.

Zásadní varování platí pro lidské jídlo: „V žádném případě nenabízíme sladké, solené, kořeněné, plesnivé nebo jinak zkažené potraviny. Zbytky z lednice patří do koše, ne do krmítka,“ zdůrazňuje Tuháček. Sůl vyvolává u malých ptáků těžkou dehydrataci a selhání ledvin. Při výběru krmiva je navíc důležité dbát na to, aby semena byla dobře skladovaná, čistá a bez jakýchkoli stop plísní.

Kdy začít a proč nevadí prázdné krmítko?

Názor odborníků na celodenní plná krmítka se posunul. Krmítka nejsou pro přežití ptáků v přírodě nezbytná a slouží primárně pro radost lidí.

„Nevadí, pokud krmítko zůstane část dne prázdné a nasypu jen tehdy, kdy jej mohu pozorovat. Navíc je vhodné o přikrmování přemýšlet až tehdy, kdy venku panují mrazy nebo leží sníh, kdy může být pro ptáky těžší nalézt potravu,“ vysvětluje Filip Tuháček z ČSO a dodává: „Na jedince určitého druhu může mít přikrmování pozitivní efekt (zejména v případě nepříznivého počasí), což ale neznamená, že bude mít pozitivní efekt na celou populaci. Na populaci jiného druhu může mít přikrmování ptáků negativní efekty, vždy je potřeba se dívat i na ekologické souvislosti, vlastnosti prostředí nebo výskyt jednotlivých druhů.“

Zvonek zelený patří mezi pravidelné návštěvníky krmítek.

Jak pomoci ptákům účinněji než krmítkem?

Pokud máte obavu z přenosu nemocí na krmítku, existují ještě účinnější způsoby, jak ptákům na zahradě vytvořit ideální domov.

„Pokud mám strach, že ptákům krmítkem ublížím, můžu jim pomoci jinak, dokonce účinněji – úpravou zahrady či svého okolí, ochranou starých doupných stromů, výsadbou keřů či stromů na zahradě, v případě nedostatku přirozených dutin instalací budky, udržitelným životním stylem, podporou ochrany nebo obnovy přírody…,“ vypočítává Tuháček.

To, že vaše zahrada funguje, poznáte podle Filipa Tuháčka snadno: „Nejen během zimy, ale i během roku na své zahradě nebo ve svém okolí uvidí více ptáků a na jaře uslyší jejich zpěv. Právě rozrůzněnost a divokost prostředí nabízí ptákům možnosti k životu. Tam, kde se daří hmyzu, obojživelníkům, plazům, nebo třeba pavoukům, se bude dařit i ptákům.“

Nemocný pták u krmítka? Co udělat hned

Nemocný pták je většinou netečný, nebojí se, má načepýřené peří a ztěžka dýchá. Pokud takového jedince, nebo dokonce úhyn u krmítka objevíte, musíte reagovat okamžitě.

„Pokud nemocné nebo mrtvé ptáky v blízkosti krmítka nalezneme, měli bychom okamžitě přestat s přikrmováním a potravu z krmítka vyhodit do popelnice. Krmítko je potřeba vydezinfikovat, nechat vyschnout, uklidit a alespoň 14 dní ptáky nepřikrmovat,“ popisuje jasný postup Filip Tuháček z ČSO. „Výskyt nemocných nebo uhynulých ptáků bychom měli nahlásit do formuláře na webu cso.cz/choroby. Díky tomu můžeme zjistit, kdy se choroby šíří a jaké druhy jsou nejzranitelnější.“

V případě, že máte na zahradě více krmítek, vyhoďte krmivo ze všech a všechna vydezinfikujte. „Tím, že přestaneme ptáky přikrmovat, donutíme je rozprchnout se do okolí hledat přirozenou potravu, nebudou se potkávat a přenos choroby se zpomalí a zastaví. Proto je důležité na výskyt chorob upozornit i sousedy – i ti by měli krmítka raději vyčistit a alespoň na 14 dní uklidit,“ uzavírá ornitolog.

Nemocné ptáky poznáme snadno - jsou neteční, mají rozčepýřené peří, často vyplivují potravu, mohou mít mokré peří okolo zobáku. Na snímku zvonek zelený.

Staňte se občanským vědcem

Přírodě a ornitologům můžete pomoci i tím, že se zapojíte do mapování ptačí populace:

  • Ptačí hodinka: Každý rok v lednu můžete hodinu sledovat krmítko a poslat výsledky přes web Ptačí hodinka.
  • Ptačí pasti: Pokud v okolí narazíte na zraněného nebo uhynulého ptáka, nahlaste to na pasti.birdlife.cz. Ornitologové tak získávají data o kolizích se skly, dopravou či elektrickým vedením, ale také o případech trichomonózy nebo útocích koček.
  • Čapí hnízda: Od jara do léta se můžete zapojit do sledování příletů čápů, průběhu jejich hnízdění a počtu vyvedených mláďat na webu cap.birdlife.cz.
  • Faunistická databáze (Avif): Na webu birds.cz (nebo v aplikaci Avif Mobile) lze celoročně zadávat jakákoliv pozorování ptáků z terénu.
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