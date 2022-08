Živý plot držte na uzdě, je nejvyšší čas stihnout letní sestřih

Další výhodou živého plotu je, že jej můžete tvarovat podle potřeby. Zatímco pro vybudování klasického plotu je za určitých podmínek nutné povolení úřadů, u živých plotů zpravidla stačí dohoda se sousedem. Živý plot je však nutné držet na uzdě, jinak by se mohl rozrůst do neúnosných rozměrů.

Většina rostlin, které se běžně používají, snáší střih poměrně dobře takřka po celý rok, nevhodným obdobím je jen mrazivá zima. Brzy zjara keře prudce vybují a veškerou sílu vloží do růstu, který začne na přelomu června a července ustávat.

„Proto je nejlepší pustit se do střihu a tvarování od konce července do přelomu srpna a září. Nejenže ho budou rostliny poměrně dobře snášet, ale zároveň díky tomu, že nyní rostou pomaleji, nebude nutné po pár dnech zásah opakovat. Tedy pokud vám nebude vadit, že dokonalý střih může tu a tam rušit nově vyrašená větvička. Většinu rostlin však můžete průběžně zastřihávat od března do listopadu,“ doporučuje Petr Tichý, odborník na zahradní techniku.

Jehličnaté živé ploty stačí ostříhat jednou za rok, listnaté keře rostou rychleji, proto mohou vyžadovat střih i dvakrát či třikrát do roka. Pokud potřebujete udělat razantnější prořez, nechte jej na zimu, kdy je období vegetačního klidu. V té době nejsou rostliny tak citlivé na výraznější zásahy, provádějte je ale zásadně v době, kdy nemrzne.

Jak si usnadnit práci?

„Dnes už se těžko někdo pouští do živého plotu klasickými nůžkami. Máte-li na zahradě pár metrů živého plotu, vystačíte si s elektrickým nebo akumulátorovým strojem. Jsou poměrně lehké, nemusíte je složitě startovat nebo míchat a doplňovat palivovou směs. Zvládnou je obsluhovat i méně technicky zdatní lidé,“ dodává Petr Tichý.

Jestli však máte živým plotem obehnanou celou zahradu, přichází v úvahu výkonný motorový plotostřih. Práce půjde rychleji, nebudete se zdržovat popotahováním přívodních kabelů nebo dobíjením a výměnou baterií.

Udržujete-li vysoký živý plot, zvažte i teleskopický plotostřih. Nebudete muset namáhavě přesouvat štafle podél plotu, jednoduše jej ostřiháte přímo ze země. Díky teleskopické rukojeti dosáhnete i do třímetrové výšky.