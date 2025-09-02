Důležité je vyhnout se příliš horkým dnům, ale jinak je konec srpna a celé září k údržbě živých plotů ideální. Frekvence řezu se liší podle druhu dřeviny.
Rychle rostoucí ploty, například z ptačího zobu nebo javoru babyky, potřebují dva střihy do roka, a právě teď přichází ten druhý. Pomaleji rostoucí dřeviny, jako jsou túje, tisy nebo bobkovišně, si vystačí s jedním podzimním střihem. Ať už jde o jakýkoli druh, pravidelným odstraněním poškozených větví podpoříte zdraví celé rostliny.
Volba správného nářadí a bezpečnost
„K úspěšnému a snadnému stříhání živého plotu hraje klíčovou roli nejen technika samotného řezu, ale i správné vybavení. Základem je vždy ostrý nůž, protože tupé čepele způsobují roztřepené řezy, které rostliny poškozují a činí je náchylnějšími k chorobám. V posledních letech jsou velmi oblíbené AKU nůžky na živý plot, které neomezují kabelem, a tím nabízejí mnohem větší volnost pohybu. Díky nim můžete pracovat i na místech, kam se s kabelovým nářadím nedostanete, a navíc se snižuje riziko úrazu. Pokud máte vysoký plot, oceníte teleskopické modely, které vám umožní stříhat i bez nutnosti používat žebřík,“ doporučuje Lukáš Rom z Kärcher.
|
Jak ostříhat túje, aby vytvořily dokonalý štít proti zvědavým sousedům
Kvalitu střihu zásadně ovlivňuje také typ čepele – diamantově broušené lišty zajistí rovný a čistý řez, díky němuž se větve rychle hojí. Moderní stroje jsou navíc vybaveny řadou bezpečnostních a komfortních prvků, jako jsou ergonomické rukojeti pro pohodlný úchop, sběrné lišty, které zachytávají odstřižený materiál, nebo chránič špičky lišty, jenž brání nechtěnému poškození stěn či země.
Kromě toho je nezbytné dbát na bezpečnost práce. Vždy používejte pevnou pracovní obuv, ochranné rukavice a brýle, protože odletující větvičky a úlomky mohou způsobit zranění.
Tvarování – lichoběžník nebo obdélník
Živý plot nemusí mít jen jednu podobu, správně zvolený tvar ovlivňuje nejen estetiku, ale i zdraví rostlin. Mezi nejčastěji používané varianty patří obdélníkový a lichoběžníkový střih.
Obdélníkový tvar je praktický zejména v menších zahradách, protože šetří prostor a hodí se pro husté listnaté dřeviny, například pro bobkovišeň nebo ptačí zob. Díky pravidelným svislým liniím působí velmi upraveně a elegantně.
|
Živý plot držte na uzdě, je nejvyšší čas stihnout letní sestřih
Lichoběžníkový střih má však pro živý plot jednu zásadní výhodu – umožňuje rovnoměrný přístup slunečního světla. Dolní větve díky tomu nezůstávají ve stínu a neprosychají, plot si tak udržuje hustotu od země až po vrchol.
Tento střih zároveň napomáhá přirozenému omlazování rostlin směrem vzhůru. Je ale důležité mít na paměti, že by se nikdy nemělo stříhat až na holé dřevo.
Pokud odstraníte všechny zelené listy, vzniknou na plotě nevzhledné holiny, které se velmi špatně obnovují. Proto vždy dbejte na to, aby i po střihu zůstala část listové plochy zachována.
Jak na dokonale rovný řez
Pro rovnoměrný a esteticky čistý výsledek je vhodné použít jednoduchou pomůcku – vodicí šňůru. Tu natáhněte podél horní části plotu podle plánované výšky.
Důležité je, aby byla připevněná k pevným sloupkům či tyčím a nikoli přímo na plot, jinak by se mohla uvolnit nebo ohnout a výsledek by nebyl rovný. Pevně napnutá šňůra vám poslouží jako orientační linie a zabrání nežádoucím vlnám.
|
Zapomeňte na túje, radí zahradníci. Živý plot může i kvést nebo plodit
Samotný střih provádějte pomalými a rovnoměrnými pohyby, vždy zdola nahoru. Díky tomu se větve nebudou lámat a nůžky se nebudou zadrhávat.
Po několika tazích je dobré udělat krok zpět a z větší vzdálenosti zkontrolovat celkový tvar. To vám umožní včas odhalit případné nerovnosti a opravit je. Abyste nedopadli jako Werich s Voskovcem ve slavném filmu Hej rup!
U listnatých dřevin se doporučuje spíše ruční střih než použití elektrických nůžek, protože jemné listy mohou být snadno poškozeny. Ať už pracujete s jakýmkoli nářadím, vždy platí, že méně je někdy více – odstraňujte jen tolik, aby zůstala viditelná zelená plocha listů.
Postup pro perfektní výsledek
Správné stříhání živého plotu lze shrnout do několika základních kroků. Nejprve si vyznačte horní linii pomocí vodicí šňůry a zkontrolujte, zda se v plotu nenachází například ptačí hnízda, která by mohla být zásahem ohrožena.
Že je stříhání plotů stále aktuální, motivuje i vynálezce, kteří vymysleli tento zvláštní systém:
Poté začněte s vertikálním řezem, opět zdola nahoru, a postupujte rovnoměrně po celé délce. Během práce se pravidelně vzdalujte, abyste zkontrolovali celkový tvar, a provádějte jen takový zásah, aby na rostlině vždy zůstala část listové hmoty.
Používejte ostré a kvalitní nářadí, které usnadní práci a zároveň ochrání rostliny před poškozením. Komfort i bezpečnost vám zvýší moderní AKU nebo teleskopické nůžky s ergonomickými prvky. Pokud budete postupovat trpělivě a pravidelně, odmění se vám živý plot hustým, zdravým a esteticky dokonalým vzhledem, který zvýrazní celou zahradu.