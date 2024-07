Nikdo nepřipraví půdu pro nový záhon lépe než slepice. Manuál je prostý

Třeba také hospodaříte permakulturně, jako se to daří v Prokopském údolí, kde se kromě zeleninových záhonů samozřejmě najdou i květiny. Pochlubte se a zašlete nám snímky a příběh své zahrady. Zasílání příspěvků do 2. kola končí 14. srpna (nicméně čím dříve příspěvek zašlete, tím větší šanci na zařazení do soutěže máte). Vybrané příspěvky si zahrají o skvělé zahradní pomocníky či nábytek, o vítězích opět rozhodnou v anketě čtenáři iDNES.cz.

Všechny zahrady, které soutěžily v prvním kole, si lze prohlédnout ZDE.