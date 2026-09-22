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Zazimování zahrady: rozhoduje teplota půdy 8 °C, ne datum v kalendáři

Tereza Hrabinová
  4:00

Zazimování zahrady na podzim: ochrana rostlin v nádobách, úklid listí a příprava záhonů před příchodem prvních mrazů. | foto: Chat GPT

Zatímco v jedné oblasti udeří první mráz už v září, jinde zůstane půda zpracovatelná až do listopadu. Při podzimních pracích na zahradě proto sledujte především teplotu půdy, noční minima a předpověď počasí. Podívejte se, kdy sázet, uklízet listí, stěhovat rostliny a instalovat zimní ochranu.

Obsah

Termíny v kalendáři jsou pouze orientační. V teplejších oblastech a ve městech mohou jednotlivé práce přijít na řadu o několik týdnů později než na horách. Ani první sníh nemusí znamenat definitivní konec sezony. Pokud půda nezamrzla, lze po jeho roztátí v řadě činností pokračovat.

Signál počasíCo udělat
Půda je teplá a dobře zpracovatelnáVysazovat a přesazovat vhodné trvalky
Půda chladne přibližně k 10 °CVysadit ozimý česnek
Hrozí první mrazíkyPřenést choulostivé nádobové rostliny
Přijdou první slabé mrazyZačít chránit růže a citlivé rostliny
Půda trvale zamrzneUkončit výsadbu a přesazování

Teplota půdy nad 8 °C: okno pro výsadbu a přesazování

Teplotu půdy měřte ráno v hloubce přibližně 10 centimetrů. Pokud se stále drží nad osmi stupni, lze obvykle vysazovat a přesazovat zejména:

  • odolné trvalky kvetoucí na jaře a začátkem léta,
  • některé vytrvalé bylinky,
  • kontejnerované okrasné a ovocné dřeviny,
  • jarní cibuloviny.

Teplota půdy kolem 8 °C orientačně ukazuje, že vhodné období pro výsadbu a přesazování některých trvalek končí. Nejde však o univerzální hranici pro všechny rostliny. Odolné stromy a keře lze sázet i později, dokud není zem zmrzlá, rozbahněná nebo dlouhodobě přemokřená.

Péče po výsadbě: Rostliny důkladně zalijte i za chladného počasí. Čím později je vysazujete, tím méně času mají na zakořenění před zimou. Půdu kolem nich můžete zakrýt přiměřenou vrstvou mulče, který omezí vysychání a výkyvy teplot.

Prostokořenné dřeviny: Ovocné stromy a keře se obvykle vysazují až po opadu listů, kdy vstoupí do vegetačního klidu. Při nákupu v zahradnictví si ověřte, zda je daný druh vhodný pro podzimní výsadbu a dostatečně odolný pro místní podmínky. Citlivější meruňky a broskvoně je zejména v chladnějších oblastech bezpečnější vysadit na jaře.

Konec září: trvalky, cibuloviny a poslední hnojení trávníku

Cibuloviny

Konec září bývá hlavním obdobím pro výsadbu tulipánů, narcisů, krokusů, okrasných česneků a dalších cibulovin kvetoucích na jaře. Půda by měla být chladnější, ale ještě nepromrzlá a dobře propustná.

  • Narcisy se zpravidla vysazují dříve.
  • Tulipány lze sázet také během října nebo listopadu.
  • Cibule se obvykle umísťují do hloubky odpovídající dvojnásobku až trojnásobku jejich výšky. Konkrétní nároky se však liší podle druhu.

Trvalky

Pokračovat lze také v dělení některých trvalek. Rostliny kvetoucí na podzim ale raději nechte do jara. Pozdní zásah by je mohl oslabit právě v době, kdy se připravují na zimu.

Trávník

Trávník dál sekejte podle rychlosti růstu, při posledním sečení jej však nezkracujte příliš nízko. Pokud potřebuje dodat živiny, použijte hnojivo určené pro podzimní období.

Nemělo by obsahovat velké množství rychle působícího dusíku, který podporuje tvorbu měkkých a k mrazu náchylných listů. Hnojivo neaplikujte na zmrzlou, podmáčenou ani silně vyschlou půdu.

Půlka října: česnek, nádobové rostliny a stěhování dovnitř

Kdy vysadit česnek

Ozimý česnek nesázejte pouze podle data. V příliš teplé půdě může předčasně vyrašit a mladé výhony pak poškodí mráz. Vhodná doba obvykle přichází, když teplota zeminy v hloubce asi 10 centimetrů klesne přibližně k 10 °C a dál se snižuje. Podle oblasti a počasí to může být od října do listopadu.

Stroužky sázejte do zdravé a dobře propustné půdy. Použijte sadbový česnek se známým původem a zdravotním stavem. Výběru odrůdy, moření, hloubce a rozestupům se může podrobněji věnovat samostatný návod na podzimní výsadbu česneku.

Co přestěhovat dovnitř

Ještě před prvním mrazem přeneste do vhodného zimoviště teplomilné nádobové rostliny, například:

  • citrusy,
  • pokojové ibišky,
  • fuchsie,
  • některé pelargonie.

Ne všechny potřebují stejné podmínky. Některým vyhovuje světlá a chladná místnost, jiné mohou zimovat v tmavším prostoru.

Kontrola chorob a škůdců

Před přenesením rostliny prohlédněte, odstraňte suché a nemocné části a zkontrolujte především spodní strany listů. Mohou se na nich ukrývat svilušky, molice nebo puklice, které by se v teplém interiéru rychle rozmnožily.

Rostliny ponechané venku

Mrazuvzdorné rostliny v nádobách seskupte u chráněné stěny. Květináče podložte dřevem či izolační deskou a obalte jutou, kokosovou rohoží nebo jiným vzdušným materiálem. Kořeny v nádobách jsou totiž vůči mrazu zranitelnější než ve volné půdě.

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Konec října: listí, řez a příprava na první mrazíky

Kam se spadaným listím

Listí pravidelně odstraňujte z trávníku, cest a hladiny jezírka. Silná mokrá vrstva omezuje přístup světla a vzduchu k trávě a může podporovat vznik chorob.

Se zdravým listím můžete naložit několika způsoby:

  • přidat je do kompostu,
  • nadrtit je sekačkou,
  • použít je v přiměřené vrstvě k ochraně půdy,
  • ponechat část na záhonech jako úkryt pro drobné živočichy.

Odstraňte však listy napadené chorobami a těžké mokré nánosy, pod nimiž by rostliny mohly zahnívat. Listí ze stromů napadených například strupovitostí nenechávejte ležet přímo pod korunou.

S řezem opatrně

Na podzim odstraňujte především suché, nemocné nebo nebezpečně poškozené větve. Rozsáhlý řez okrasných a ovocných dřevin zpravidla odložte na termín doporučený pro konkrétní druh.

Čerstvé rány se před zimou hůře hojí a nové výhony vyvolané nevhodným řezem mohou namrznout.

Voda a zahradní technika

Před příchodem mrazů:

  • odpojte zahradní hadice,
  • vypusťte vodu z venkovních rozvodů,
  • ukliďte čerpadla a zavlažovací techniku, která není určená k zimnímu provozu,
  • vyprázdněte nádoby a sudy bez zaručené mrazuvzdornosti.

Sudy následně vyčistěte a uložte tak, aby do nich nepršelo. Zamrzající voda by je mohla poškodit.

Pivoňky přesaďte ještě v září. O kvetení rozhodne pět centimetrů

Pod nulou: nahrnování, ochrana kmínků a co už se nestihne

První slabý mráz ještě neznamená konec výsadby. Dokud půda nepromrzla, lze sázet odolné dřeviny i dokončit úklid zahrady. Jakmile však zem ztvrdne, výsadbu a přesazování odložte.

Růže a choulostivé rostliny

K růžím včas nahrňte zeminu nebo vyzrálý kompost. Choulostivé rostliny chraňte chvojím či vzdušnou netkanou textilií, nikoli neprodyšnou fólií.

Zimní ochranu rostlin nepřidávejte příliš brzy. Pod krytem by se mohla držet vlhkost a úkryt v něm mohou najít hlodavci.

Ochrana mladých stromků

Mladé stromky zabezpečte proti okusu vhodným chráničem kmene. Dbejte na to, aby:

  • chránič neškrtil kmen,
  • kolem kůry mohl proudit vzduch,
  • mulč ani zemina neležely přímo u kmene.

Dlouhodobá vlhkost v těsném kontaktu s kůrou by mohla způsobit její poškození a podpořit hnilobu.

Nezapomeňte na zálivku

Za suchého podzimu před zamrznutím půdy důkladně zalijte stálezelené dřeviny. Vodu ztrácejí i během zimy, ale ze zmrzlé půdy ji jejich kořeny nedokážou doplňovat.

Co se na podzim naopak nedělá: řez, dělení trav a časná ochrana

Zahrada na podzim nemusí být dokonale ostříhaná a uklizená. Některé zásahy lze bez obav nechat na jaro, jiné by před zimou rostlinám přímo uškodily.

Čemu se vyhnoutProč
Hlubokému řezu citlivých dřevinTermín řezu závisí na konkrétním druhu. Bez odkladu odstraňujte jen nemocné, odumřelé nebo nebezpečně poškozené větve.
Seřezání okrasných trav těsně nad zemíSuchá stébla chrání střed trsu. Trávy se obvykle svazují a seřezávají až na jaře.
Pozdnímu dělení okrasných travTeplomilnější druhy je bezpečnější dělit na jaře, kdy mají před sebou celé vegetační období.
Předčasnému zakrývání rostlinZa teplého počasí se pod ochrannou vrstvou může hromadit nadměrná vlhkost.
Silnému dusíkatému hnojeníPodporuje růst nových pletiv, která nemusí před zimou dostatečně vyzrát.
Odstranění všech suchých lodyh a plodenstvíPřes zimu poskytují potravu a úkryt živočichům a mohou chránit také samotnou rostlinu.

Správné zazimování zahrady neznamená dokončit všechny práce k určitému datu. Důležitější je ochránit citlivé kořeny a nádoby, zabránit vyschnutí stálezelených rostlin a sledovat skutečný vývoj počasí. Kalendář nabízí základní orientaci, poslední slovo však má teploměr a stav půdy.

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