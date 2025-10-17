Zazimování hortenzií zvládnete beze stresu. Stačí znát pár zásad

Tereza Hrabinová
  4:00
Hortenzie patří mezi nejoblíbenější okrasné keře českých zahrad. S příchodem podzimu pro ně ale nastává období klidu. Právě teď přichází chvíle připravit rostliny na zimu, aby na jaře opět zářily v plné kráse.
ilustrační snímek | foto: Gabriela Uhlířová

Co s hortenzií na zimu?

Než se zahrada uloží k zimnímu spánku, dopřejte hortenziím vydatnou zálivku. Půda by přes zimu neměla zcela vyschnout. Suchý kořenový bal je totiž jedním z nejčastějších důvodů, proč rostlina na jaře neobnoví růst.

K ochraně kořenů vytvořte kolem rostliny vrstvu mulče, listí nebo kůry. Pomůže udržet vláhu i teplo v půdě a zabrání promrznutí. Nadzemní část můžete zakrýt chvojím nebo netkanou textilií, která propouští vzduch i světlo, ale zároveň chrání pupeny před mrazem. Upevněte ji volně, aby mohla rostlina „dýchat“ a nedošlo k zapaření.

Mýty a fakta o hortenziích. Jak se vyhnout častým chybám

Jak zazimovat různé druhy hortenzií

V českých zahradách nejčastěji najdete hortenzie latnaté a velkolisté. Každá potřebuje trochu jiný přístup.

Hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata): otužilá kráska

Latnaté hortenzie patří k nejodolnějším druhům. Zimu obvykle zvládnou bez větších problémů, zejména pokud jim pomůžete vrstvou mulče kolem kořenů. V chladnějších oblastech se ale vyplatí chránit i nadzemní část chvojím nebo netkanou textilií. Mrazy mohou poškodit mladé výhony, i když tento druh je celkově velmi houževnatý.

Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla): citlivka s velkými nároky

Velkolisté hortenzie jsou na mráz mnohem citlivější. Květy se tvoří na loňských výhonech, takže pokud výhony omrznou, v létě se květů nedočkáte. V mírných oblastech lze rostlinu ponechat venku, ale bez důkladného zazimování to nepůjde – mulč kolem kořenů, textilie přes celou rostlinu, zemina nebo listí k základně.

V chladnějších regionech je lepší neriskovat. Rostlinu přeneste do chladné, bezmrazé místnosti (5–10 °C). Hlídejte stabilní teplotu a mírně vlhkou půdu: ne přemokřenou, ale ani vyschlou.

Hortenzie v květináčích: choulostivá parta

Kořenový bal v květináči není chráněný půdou, a tak snadno promrzne. Ideální je přenést rostlinu do bezmrazého prostoru, třeba do sklepa, garáže nebo chodby bez topení.

Když to nejde, umístěte květináč na izolaci (například polystyren), zabalte ho do juty, bublinkové fólie nebo staré deky a postavte ke zdi domu, kde tolik nemrzne. Zálivku během zimy omezte, ale substrát by měl zůstat lehce vlhký.

I v tomto režimu platí: půda by měla zůstat lehce vlhká, ale bez hnojení. Přemokření podporuje hnilobu, vyschnutí rostlinu oslabí. Zalévejte hortenzii zhruba jednou měsíčně.

Květům hortenzie snadno prodloužíte život. Prostě je usušte

Na podzim nehnojte

Přelom léta a podzimu není vhodná doba pro hnojení. Rostlina se v tomto období připravuje na klid a nová dávka živin ji může vyprovokovat k novému růstu. Ten ale nestihne vyzrát a snadno podlehne mrazům. Místo podpory jí tím komplikujete přezimování.

Péče o hortenzie po zimě: na co nezapomenout

Čas na odzimování přichází poté, kdy už nebudou hrozit mrazíky. Obvykle to bývá mezi březnem a dubnem, podle regionu a nadmořské výšky. Opatrně odstraňte zimní kryt a poškozené části, zkontrolujte stav rostliny. U hortenzií v nádobách je vhodné zároveň vyměnit substrát. Za správné zazimování se vám rostlina odmění zdravým růstem a spoustou květů.

