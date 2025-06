Správné odstranění bočních výhonů rajčat umožňuje rostlině soustředit veškerou svou energii na tvorbu velkých a chutných plodů místo bujného růstu listů. Proč je zaštipování rajčat tak důležité a jak na něj, aby to zvládl i začátečník?

Proč zaštipovat rajčata?

Pozor: Zaštipování se týká především tyčkových odrůd rajčat, které rostou neustále do výšky a tvoří postranní výhony. Keříčkové odrůdy naopak rostou do určité velikosti a jejich růst se sám zastaví, proto se obvykle nezaštipují, aby se neomezila jejich přirozená násada plodů.

Získáte větší a kvalitnější plody

Když neodstraníte boční výhony, rostlina se snaží vyživovat spoustu malých větviček a listů. Různě se větví a místo jednoho silného kmenu má spoustu slabých větviček a listů na úkor šťavnatých rajčat. Rozmělní se totiž energie rostliny a výsledkem jsou menší a méně vyvinuté plody. Zaštipováním se směřuje veškerá energie přímo do tvorby plodů na hlavním stonku. K těm se navíc dostane dostatek slunečního svitu a vzduchu.

Prevence chorob a lepší cirkulace vzduchu

Hustý porost listí a výhonů vytváří ideální podmínky pro rozvoj plísní a dalších chorob, zvláště ve vlhkém počasí. Odstraněním přebytečných listů zajistíte lepší proudění vzduchu kolem rostliny, což snižuje riziko infekcí.

Snadnější sklizeň

Rostliny s omezeným počtem výhonů jsou přehlednější, plody jsou snadněji dostupné, a sklizeň je tak mnohem efektivnější.

Omezení výšky rostliny

Zaštipování pomáhá udržet rostlinu v rozumné výšce, což usnadňuje péči a zabraňuje lámání stonků pod tíhou plodů.

Kdy zaštipovat rajčata?

Zaštipování je jednoduché, ale vyžaduje pravidelnost a správnou techniku. Začněte, jakmile rostlina dosáhne výšky asi 30 až 40 centimetrů a začne tvořit první boční výhony. Ty se objevují v úžlabích mezi hlavním stonkem a listovými větvemi.

Rajčata by se měla zaštipovat pravidelně, klidně každý druhý nebo třetí den. Malé výhonky se odstraňují snadno a nevytváří se velké rány, které by mohly být vstupní branou pro choroby.

17. července 2014

Jak zaštipovat rajčata?

Hledejte malé výhonky, které vyrůstají mezi hlavním stonkem a listem. Ty jsou vaším cílem. Jednoduše je opatrně odlomte nebo odštípněte nehty. Pokud jsou výhony už větší a dřevnaté, použijte čistý ostrý nůž nebo zahradnické nůžky, abyste předešli poškození hlavního stonku. Ideálně hned ráno, kdy je rostlina plná mízy a rány se lépe zacelí.

Zaštipování rajčat. Výhonek uprostřed musí pryč.

Úskalí zaštipování rajčat Stane se, že zahradník při zaštipování rajčat omylem odstraní také hlavní růstový vrchol. Vždy kontrolujte, že odštipujete výhonek rostoucí z úžlabí listu, a ne pokračování hlavního stonku.

Jak rostlina roste a rajská jablíčka dozrávají, můžete postupně odstraňovat i spodní listy, které se dotýkají země nebo žloutnou. To opět zlepšuje cirkulaci vzduchu a snižuje riziko plísní. Nikdy však neodstraňujte příliš mnoho listů najednou, jsou důležité pro fotosyntézu.

U tyčkových rajčat se často doporučuje zaštípnout i samotný vrchol rostliny (termální výhon). To se dělá obvykle v době, kdy už má rostlina nasazených 4 až 6 květenství, tedy pater plodů, a blíží se konec vegetační sezony. Zpravidla to nastává koncem srpna. Tímto krokem donutíte rostlinu, aby veškerou energii soustředila na dozrávání již nasazených plodů, místo aby vytvářela nové, které by už neměly šanci dozrát před příchodem chladného počasí. Většinou se zaštípne vrchol zhruba dva listy nad posledním květenstvím.

Další tipy pro bohatou úrodu rajčat

Zaštipování je sice důležité, ale je to jen jeden dílek skládačky pro úspěšné pěstování rajčat.

Opory pro tyčková rajčata

Tyčková rajčata potřebují pevnou oporu (tyčky, spirály, síť), protože s plody budou těžknout, naklánějí se k zemi a mohly by se zlomit.

Pravidelná a dostatečná zálivka

Rajčata potřebují hodně vody, zvláště v době květu a tvorby plodů. Zalévejte ke kořenům, vyhýbejte se smáčení listů, abyste snížili riziko plísní.

Optimální hnojení

Rajčata jsou náročná na živiny. Používejte hnojiva určená pro plodovou zeleninu, bohatá na draslík a fosfor, která podporují kvetení a tvorbu plodů. Přehnojení dusíkem vede k bujnému růstu listů na úkor plodů.

Pravidelným a správným zaštipováním rajčat spolu s dalšími základními pěstitelskými kroky si zajistíte nejen zdravé rostliny, ale hlavně opravdu bohatou a chutnou sklizeň.