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Tajný život zámeckých parků. Potkáte tu africké ryby i obří brouky

Michael Fokt
Prázdninové výlety nemusí vést jen do národních parků. České zámecké parky představují jedinečné ostrovy přírody, kde lze během jediné návštěvy obdivovat cenné interiéry i překvapivě divoké safari. Vydejte se během prázdnin za přírodními poklady šlechtických sídel, které rostou, létají a zpívají venku.
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Majestátní více než dvě stě let staré duby či jasany se tyčí do závratné výšky a nejrůznější opeřenci hnízdící na nich, v nich i kolem nich předvádějí doslova dechberoucí koncert. Zavřete na chvíli oči, a bude se vám zdát, že jste se octli v tropickém pralese. Zvláště, když se k ptačímu chóru přidají i chráněné rosničky zelené či kuňky obecné.

Zámecký park Kačina

Zámecký park Kačina má rozlohu úctyhodných dvě stě hektarů a je jednou z významných přírodních lokalit evropské soustavy Natura 2000. Kromě jiného se tu totiž rozkládají i důležité mokřady. Mezi zelenými velikány tu a tam leží vyvrácené a pomalu tlející stromy.

Že by nedbalost kačinských lesníků? Ani náhodou. Kmeny tu leží zcela záměrně. V jejich dřevě se vyvíjejí larvy vzácných brouků, jako jsou tesaříci, nosorožíci nebo brouci s exotickým názvem lesák rumělkový.

Nepotkali jste je v parku osobně? Nevadí. Zkuste si projít naučnou stezku Ze života hmyzu, kde se o nich dozvíte všechny zajímavosti a uvidíte jejich dřevěné modely v nadživotní velikosti.

Park se proplížil dokonce i do samotného zámku – alespoň tematicky. V rámci expozice si můžete projít výstavu s názvem Příběh dřeva.

Na naučné stezce Ze života hmyzu se o nich dozvíte všechny zajímavosti a uvidíte jejich dřevěné modely v nadživotní velikosti.
Zámecký park Kačina je jednou z významných přírodních lokalit evropské soustavy Natura 2000.
Má rozlohu úctyhodných dvě stě hektarů.
Zámecký park skrývá nečekaná zákoutí.
19 fotografií

A nejen tu. Mají tu jeden naprostý unikát, hezky schovaný v suterénních místnostech. Něco, co už na jiných zámcích dávno vzal čas. Těšte se na skvěle zachované zázemí pro služebnictvo včetně kuchyně, ledárny, truhlářské dílny či prádelny.

V budově bývalé zámecké kočárovny je navíc možnost se stylově ubytovat. A stojí to za to. Procházka parkem v době, kdy přichází letní podvečer a návštěvníci zámku jsou dávno v prachu, je zážitkem, na který se nezapomíná.



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