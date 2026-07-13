Majestátní více než dvě stě let staré duby či jasany se tyčí do závratné výšky a nejrůznější opeřenci hnízdící na nich, v nich i kolem nich předvádějí doslova dechberoucí koncert. Zavřete na chvíli oči, a bude se vám zdát, že jste se octli v tropickém pralese. Zvláště, když se k ptačímu chóru přidají i chráněné rosničky zelené či kuňky obecné.
Zámecký park Kačina
Zámecký park Kačina má rozlohu úctyhodných dvě stě hektarů a je jednou z významných přírodních lokalit evropské soustavy Natura 2000. Kromě jiného se tu totiž rozkládají i důležité mokřady. Mezi zelenými velikány tu a tam leží vyvrácené a pomalu tlející stromy.
Že by nedbalost kačinských lesníků? Ani náhodou. Kmeny tu leží zcela záměrně. V jejich dřevě se vyvíjejí larvy vzácných brouků, jako jsou tesaříci, nosorožíci nebo brouci s exotickým názvem lesák rumělkový.
Nepotkali jste je v parku osobně? Nevadí. Zkuste si projít naučnou stezku Ze života hmyzu, kde se o nich dozvíte všechny zajímavosti a uvidíte jejich dřevěné modely v nadživotní velikosti.
Park se proplížil dokonce i do samotného zámku – alespoň tematicky. V rámci expozice si můžete projít výstavu s názvem Příběh dřeva.
A nejen tu. Mají tu jeden naprostý unikát, hezky schovaný v suterénních místnostech. Něco, co už na jiných zámcích dávno vzal čas. Těšte se na skvěle zachované zázemí pro služebnictvo včetně kuchyně, ledárny, truhlářské dílny či prádelny.
V budově bývalé zámecké kočárovny je navíc možnost se stylově ubytovat. A stojí to za to. Procházka parkem v době, kdy přichází letní podvečer a návštěvníci zámku jsou dávno v prachu, je zážitkem, na který se nezapomíná.