Máte skvělé maliny, rybíz či motýlí keře? Namnožte si další, řízkováním

Podle zahradníka Tomáše Trejbala je přirozené, že pokud člověk zahradě a zahradničení propadne, chce své znalosti a dovednosti dál rozvíjet. A jakmile si začnete rostliny sami množit, otevře se vám další úroveň vlastního pěstování. Řízkování, které Tomáš Trejbal předvedl v Receptáři prima nápadů na maliníku, je jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů.

Je to snadné. Z mateřské rostliny – maliníku, ostružiníku, rybízu, kamčatských borůvek, krásně jdou takto množit například i motýlí keře – vezmete část výhonu či větvičky a necháte ho zakořenit. Tvorbu kořínků můžete ještě podpořit stimulátorem růstu. Možností je samozřejmě i množení rostlin dělením či odkopky, a teď na podzim na to bude vhodný čas, nicméně musíte mít opravdu zralé a dostatečně rozrostlé rostliny s bohatým kořenovým systémem.

Na vlastní řízkování budete kromě výhonů či větviček daného keříku potřebovat i zahradnické nůžky, substrát vhodný na množení a dostatek květináčků nebo sadbovač, případně i zmíněný stimulátor růstu. Ten mívají v zahradnictví, případně ho seženete na internetu, ať už práškový či tekutý.

Na množení je podle zkušeností Tomáše Trejbala ideální substrát bez rašeliny, odlehčený perlitem, který zajišťuje dobré provzdušnění i odvodnění.

Máte-li vše připraveno, nastříhejte si zdravé letošní výhony z mateřské rostliny, dlouhé minimálně 20 centimetrů. Stříhejte je kousek nad pupenem, keřík bez problémů poroste dál. U delších výhonů získáte z jednoho více řízků.

Podívejte se na video nebo do galerie – každý řízek by měl mít alespoň tři čtyři listy, z toho aspoň jedno očko (místo, kde odstřihnete list nebo boční výhonek) přijde do substrátu, tedy pod zem. Ustřižený řízek tedy zbavte spodních listů – tak, aby zůstaly pouze dva horní, které zůstanou nad zemí. Těstě nad druhým listem pak řízek zastřihněte, aby byl dlouhý přibližně 15 centimetrů.

Spodní část s čerstvou řeznou ránou můžete namočit do stimulátoru růstu, což podpoří rychlejší zakořenění. U maliníku či ostružiníku to podle Tomáše Trejbala nutné není. Pokud ho ovšem použijete, udělejte si raději předem do substrátu třeba dřívkem díru, abyste při sázení stimulátor z řízku nesetřeli.

Zasazené řízky pak přihrňte substrátem, přiměřeně zalijte a v interiéru umístěte na světlé místo, ovšem ne na přímé slunce, aby se květníky nepřehřívaly a nevysychaly. Když je necháte na zahradě, dejte je do stínu.

Pokud jste zvolili sadbovač, přikryjte ho víkem, případně ho lze přetáhnout průhlednou folií. Důležité je udržovat substrát stále vlhký, ale ne přemokřený. Jakmile řízky zakoření, můžete je přesadit do větších květináčů nebo přímo na vybrané místo na zahradě.