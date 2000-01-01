náhledy
Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody. Zatímco pro některé jde o promyšlenou marketingovou kampaň na vlastní značky prádla, jiní v tom nacházejí cestu k relaxaci a odbourání stresu.
Jo Whiley, známá britská rozhlasová moderátorka (BBC Radio 2) je pravděpodobně nejupřímnější zastánkyní této aktivity. Ve svých rozhovorech přiznala, že na své zahradě v Northamptonshire běžně pracuje pouze v podprsence a šortkách, nebo dokonce jen v prádle. Tady pózuje v rámci své kampaně „Dotýkat se trávy“.
Co vypadá lépe, než polooděná dáma na travním traktůrku? Tady se Sydney Sweeney stylizovala do role sexy hospodyňky.
Účastnice reality show Love Island Montana Brown se během lockdownu v roce 2020 dělila s fanoušky o snímky, na kterých zahradničila a relaxovala na slunci pouze v bílém krajkovém setu. Podobně jako u mnoha influencerů šlo o kombinaci placené spolupráce a snahy užít si čerstvý vzduch v soukromí vlastní zahrady.
Fotbalista David Beckham je známý tím, že rád včelaří, ale takto se ve spodním prádle proháněl po trávníku kvůli své reklamě na značku H&M.
Zaléváme kytičky. I když pozor. Absence oblečení je otevřenou pozvánkou pro klíšťata, ovády a komáry. Zejména klíšťata představují vážné zdravotní riziko (lymská borelióza), kterému se lze nejlépe bránit právě pevnou obuví a dlouhými nohavicemi.
Promyšlená kompozice živá a listnaté slečny. Fotografie u květináčů v luxusní krajce slouží k polidštění jejich image nebo k přímé propagaci značek, protože kontrast mezi „špinavou prací“ a „vysokou estetikou“ spolehlivě generuje kliknutí a lajky.
Kontroverzní Kerry Katona si nedá ujít žádnou příležitost, aby se ukázala publiku. A v přírodě to vypadá zvláště atraktivně. Na druhou stranu: lidé vnímají kontakt slunce a vzduchu s pokožkou jako způsob, jak odbourat stres a cítit se svobodně, což je trend, který posílil zejména po pandemii v roce 2020.
Vypadá to, jako když se láskyplně stará o kytky, ve skutečnosti propaguje prádlo SYRN. V jejím případě jde o vysoce stylizovanou propagaci, která propojuje ženskost s běžnými domácími pracemi.
Herečka Sydney Sweeney hraje v nové sexy reklamě na svou novou řadu spodního prádla, která se odehrává v zahradě. Ale třeba ji to časem dovede k trendu „mindful gardening“. Tito lidé vnímají kontakt slunce a vzduchu s pokožkou jako způsob, jak odbourat stres a cítit se svobodně, což je trend, který posílil zejména po pandemii v roce 2020.
