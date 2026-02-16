|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery
TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle
Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i...
Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury
Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...
Když je milujeme, není co řešit. Spoustu lásky dávají i zvířecí mazlíčci
Tolik lásky a vzájemné náklonnosti, kolik je znát z fotografií mazlíčků čtenářů iDNES.cz, to se jen tak nevidí. Vezměme svátek sv. Valentýna jako příležitost uvědomit si, kolik nám toho naši zvířecí...
Dvojnásobná máma fotí a točí, a nechá nahlížet do svého ostravského bytu
Už pár let sdílí na Instagramu střípky ze svých všedních dní i momenty z rodinného života pod unikátním jménem @minaslovelyhome. Nechme se pozvat na návštěvu do ostravského bytu Karin Mládenkové a...
Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery
Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody....
Vybírejte, kteří roztomilí mazlíčci vyhrají v únoru prémiové české krmivo
Hlasování v čtenářské anketě o nejroztomilejší mazlíky února je tady a vaše hlasy rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitního psího nebo kočičího krmiva z nové řady Brit Premium by Nature. Nestačí...
Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery
Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody....
S vášní pro fotografii cestuje po světě. Jako průvodce s citem pro detaily
Dřív pobíhala po kanceláři v podpatcích, dnes objevuje svět v trekových botách, s foťákem na krku. „Bylo by škoda nepodělit se o zážitky s ostatními,“ říká Erika Valkovičová.
TasteAtlas vybral nejlepší česká jídla. Výsledky vás možná zvednou ze židle
Portál TasteAtlas každoročně vytváří žebříček jídel v jednotlivých zemích podle hodnocení strávníků na internetu z celého světa. Takže je odrazem oblíbenosti nejen českých strávníků, ale i...
Plešatá lama spořádala řebříček, šimpanzi zaháněli stres šípky, líčí zvířecí terapeutka
Zvířata v divoké přírodě se umějí sama léčit. Často velmi úspěšně. Říká se tomu zoofarmakognozie. Ta, která jsou zavřená v zoologických zahradách, jsou však odkázaná jen na péči veterinářů a běžné...
Když je milujeme, není co řešit. Spoustu lásky dávají i zvířecí mazlíčci
Tolik lásky a vzájemné náklonnosti, kolik je znát z fotografií mazlíčků čtenářů iDNES.cz, to se jen tak nevidí. Vezměme svátek sv. Valentýna jako příležitost uvědomit si, kolik nám toho naši zvířecí...
VIDEO: Drážďany ukázaly železniční ráj s českou stopou. I s živou párou
Na začátku února se v drážďanských výstavních halách konala již po dvacáté renomovaná výstava modelové železnice MEC Pirna. Kromě 31 modelů železnic v obvyklých měřítkách na téměř 13 000 metrech...
Ptačí hodince se věnovalo 40 tisíc sčítačů, pozorováno bylo 800 tisíc ptáků
O druhém lednovém víkendu si našlo téměř 40 tisíc lidí hodinu času, aby se zapojili do Ptačí hodinky České společnosti ornitologické (ČSO). Během 28 tisíc hodinových sčítání pozorovali dobrovolníci...
Pěstování chilli od A do Z: Dnes zasejete a v létě už budete sklízet
Pěstování chilli papriček je fascinující disciplína, která spojuje trpělivost zahradníka s radostí z pořádně pálivé sklizně. Tento článek vás provede celým procesem od prvního semínka v lednu nebo...
Chci vědět, co jím! Zahradnice po ruce ví, proč si hýčká užitkové záhony
Proč se vyplatí pěstovat si vlastní jídlo, a jaké benefity to přinese vám i vaší rodině? To je na prahu zahradnické sezony téma, které je víc než aktuální. Zahradnice Lenka Eywa radí, že ovoce nebo...
Prodej výrobního areálu Ústí nad Labem
Majakovského, Ústí nad Labem
37 200 000 Kč
Capuccino jen dopoledne, nudle s mákem jsou gastronomický faul, říká Ridi
V televizních cestopisech provází kuchař Emanuele Ridi diváky italskou krajinou, městy i gastronomií. Proč by tedy během aktuální olympiády nemohl představit Itálii i nám? O své zemi mluví poutavě a...
Peklo i ráj volného času. I zvířata trpí nudou a potřebují si hrát
Medúzy místo míčů, čmeláčí fotbalisté nebo hrací kameny makaků. Proč toto povětšinou účelná evoluce vůbec umožnila? Je to jednoduché. Při hře není dobře jen lidem, ale i dalším tvorům. A někdy je...