Zahradničení v prádle není obecný trend, to jen celebrity milují kamery

Marek Burza
Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy fotoaparátů, existují celebrity, které tuto aktivitu praktikují i v soukromí pro vlastní potěšení a pocit svobody. Zatímco pro některé jde o promyšlenou marketingovou kampaň na vlastní značky prádla, jiní v tom nacházejí cestu k relaxaci a odbourání stresu.
Ačkoli se zdá být zahradničení ve spodním prádle spíše výstřelkem pro objektivy... Jo Whiley, známá britská rozhlasová moderátorka (BBC Radio 2) je pravděpodobně... Co vypadá lépe, než polooděná dáma na travním traktůrku? Tady se Sydney Sweeney... Účastnice reality show Love Island Montana Brown se během lockdownu v roce 2020... Fotbalista David Beckham je známý tím, že rád včelaří, ale takto se ve spodním... Zaléváme kytičky. I když pozor. Absence oblečení je otevřenou pozvánkou pro... Promyšlená kompozice živá a listnaté slečny. Fotografie u květináčů v luxusní... Kontroverzní Kerry Katona si nedá ujít žádnou příležitost, aby se ukázala... Vypadá to, jako když se láskyplně stará o kytky, ve skutečnosti propaguje... Herečka Sydney Sweeney hraje v nové sexy reklamě na svou novou řadu spodního...

2. února 2026,  aktualizováno  16. 2. 9:46

16. února 2026

16. února 2026

15. února 2026

14. února 2026

14. února 2026

13. února 2026

13. února 2026

12. února 2026

12. února 2026

11. února 2026

11. února 2026

