„Nevyhazujte lógr,“ nabádá Lenka Eywa v pořadu Zahradnice po ruce milovníky kávy, aby kávovou sedlinu brali jako blahodárný a cenný materiál pro svou zahradu. Přes zimu ho lze sušit, na zahradě ho pak v sezoně rozhodně využijete – ať už jako hnojivo, vylepšovač půdy nebo díky výrazné vůni i jako repelent. Myšleno repelent pro rostliny, aby na ně nejrůznější škůdci nekladli vajíčka a raději se přesunuli o dům a záhon dál.
V článku uvedeném níže najdete i praktické rady, jak ho lze využít jako přísadu do čističe, který pomůže vygruntovat. Třeba před Vánocemi. Lógr by tedy rozhodně neměl končit v koši – ještě může udělat spoustu užitku a radosti vám i vašim rostlinám. Zbavit je třeba mandelinky bramborové.
|
Dostupná trojka, s níž zvládnete úklid domácnosti: lógr, ocet a citron
Kávová sedlina je totiž pro každého zahrádkáře malý zázrak se skvělým obsahem cenných živin a velkým potenciálem. V zahradě ho lze využít hned několika možnými způsoby – Lenk Eywa prakticky nabízí tři.
1. Přírodní hnojivo
- Lógr je bohatý na dusík, draslík, fosfor, hořčík, chrom a řadu stopových prvků. Je to zdarma dostupné, komplexní hnojivo.
- Má mírně kyselé pH (asi 6,5), což je ideální pro rostliny, které preferují kyselou půdu, jako jsou například borůvky, rododendrony nebo azalky.
- Nepoužívejte ho k rostlinám, které mají raději zásadité pH, jako je například rozmarýn, majoránka nebo oleandr. Také ho nedávejte ke klíčícím rostlinám, protože obsahuje inhibitory, které mohou klíčení bránit. K předpěstovaným sazenicím už je to v pořádku.
- Lógr můžete zapracovat do záhonu ještě před sázením nebo ho přidávat k rostlinám i během sezony. Velmi ho ocení například jahody, jen je důležité nedávat na jedno místo příliš tlustou vrstvu, aby se neutužila a neplesnivěla.
2. Vylepšovač struktury půdy
- Lógr krásně zlehčuje půdu a zlepšuje její strukturu. Zapracujte ho do záhonů či do kompostu – a půda bude kyprá a provzdušněná.
Jak lógr sbírat, sušit a uskladňovat do sezony?
3. Repelent proti škůdcům
- Zatímco lidé kávu milují, různí brouci, jejich larvy a slimáci ji v lásce nemají. Lógr funguje jako repelent, tedy škůdce odpuzuje, ale nezabíjí. Například proti mandelince bramborové funguje, když lógrem posypete rostliny brambor. Dospělci, kterým káva nevoní – tedy známí pruhovaní broučci, pravděpodobně nakladou vajíčka na jiné rostliny.
- A nebo si můžete z lógru vyrobit postřik, návod najdete ve fotogalerii. vyrobit. Zbytky lógru po scezení, které už nechcete použít na záhon, pak dejte do kompostu, nebo je nasypte žížalám do vermikompostu – budou se moci samou radostí zbláznit.
- Naředěný výluh aplikujte na rostliny v podvečer, protože v tu dobu mají otevřené průduchy na spodní straně listů a lépe přijímají živiny formou hnojení na list i repelentní látky. Pozor na skladování – postřik vydrží v postřikovači 2 až 3 dny, poté začne kvasit.
Proti slimákům můžete postříkat i půdu kolem rostlin. Kofein je sice toxický, ale v takové koncentraci slimáka nezabije, jen mu znepříjemní putování vaší zahradou.
Každopádně přestaňte vyhazovat cenný lógr a začněte ho využívat ve své zahradě. Poděkují vám nejen vaše rostliny, ale i peněženka.
|
Lógr je lahůdkou pro kompostující žížaly a navíc odrazuje slimáky