Lógr si sušte. Na zahradě funguje jako hnojivo, vylepšovač půdy i repelent

Martina Čermáková
Jasně že kávovou sedlinu neboli lógr můžete do kompostu nebo vermikompostéru přidávat celou zimu. Ale také ho lze sušit a na jaře budete připraveni odpuzovat i sezonní škůdce. Každopádně lógr není odpad, ale cenná surovina obsahující dusík, draslík, fosfor, hořčík, chrom a řadu stopových prvků. Tedy vlastně komplexní hnojivo, dostupné zdarma.

„Nevyhazujte lógr,“ nabádá Lenka Eywa v pořadu Zahradnice po ruce milovníky kávy, aby kávovou sedlinu brali jako blahodárný a cenný materiál pro svou zahradu. Přes zimu ho lze sušit, na zahradě ho pak v sezoně rozhodně využijete – ať už jako hnojivo, vylepšovač půdy nebo díky výrazné vůni i jako repelent. Myšleno repelent pro rostliny, aby na ně nejrůznější škůdci nekladli vajíčka a raději se přesunuli o dům a záhon dál.

V článku uvedeném níže najdete i praktické rady, jak ho lze využít jako přísadu do čističe, který pomůže vygruntovat. Třeba před Vánocemi. Lógr by tedy rozhodně neměl končit v koši – ještě může udělat spoustu užitku a radosti vám i vašim rostlinám. Zbavit je třeba mandelinky bramborové.

Dostupná trojka, s níž zvládnete úklid domácnosti: lógr, ocet a citron

Kávová sedlina je totiž pro každého zahrádkáře malý zázrak se skvělým obsahem cenných živin a velkým potenciálem. V zahradě ho lze využít hned několika možnými způsoby – Lenk Eywa prakticky nabízí tři.

1. Přírodní hnojivo

  • Lógr je bohatý na dusík, draslík, fosfor, hořčík, chrom a řadu stopových prvků. Je to zdarma dostupné, komplexní hnojivo.
  • Má mírně kyselé pH (asi 6,5), což je ideální pro rostliny, které preferují kyselou půdu, jako jsou například borůvky, rododendrony nebo azalky.
  • Nepoužívejte ho k rostlinám, které mají raději zásadité pH, jako je například rozmarýn, majoránka nebo oleandr. Také ho nedávejte ke klíčícím rostlinám, protože obsahuje inhibitory, které mohou klíčení bránit. K předpěstovaným sazenicím už je to v pořádku.
  • Lógr můžete zapracovat do záhonu ještě před sázením nebo ho přidávat k rostlinám i během sezony. Velmi ho ocení například jahody, jen je důležité nedávat na jedno místo příliš tlustou vrstvu, aby se neutužila a neplesnivěla.

2. Vylepšovač struktury půdy

  • Lógr krásně zlehčuje půdu a zlepšuje její strukturu. Zapracujte ho do záhonů či do kompostu – a půda bude kyprá a provzdušněná.

Jak lógr sbírat, sušit a uskladňovat do sezony?

  • Sbírejte a sušte: Lógr si po celý rok sbírejte. Aby nezačal plesnivět (plíseň na kávě rostlinám neškodí, ale není příjemná na dotek), rozprostřete ho v tenké vrstvě a nechte důkladně uschnout na slunci nebo teplém místě.
  • Proč sušit: Rozprostření je klíčové, protože ve vlhkém a slepeném stavu by mohl plesnivět.

3. Repelent proti škůdcům

  • Zatímco lidé kávu milují, různí brouci, jejich larvy a slimáci ji v lásce nemají. Lógr funguje jako repelent, tedy škůdce odpuzuje, ale nezabíjí. Například proti mandelince bramborové funguje, když lógrem posypete rostliny brambor. Dospělci, kterým káva nevoní – tedy známí pruhovaní broučci, pravděpodobně nakladou vajíčka na jiné rostliny.
  • A nebo si můžete z lógru vyrobit postřik, návod najdete ve fotogalerii. vyrobit. Zbytky lógru po scezení, které už nechcete použít na záhon, pak dejte do kompostu, nebo je nasypte žížalám do vermikompostu – budou se moci samou radostí zbláznit.
  • Naředěný výluh aplikujte na rostliny v podvečer, protože v tu dobu mají otevřené průduchy na spodní straně listů a lépe přijímají živiny formou hnojení na list i repelentní látky. Pozor na skladování – postřik vydrží v postřikovači 2 až 3 dny, poté začne kvasit.
Proti slimákům můžete postříkat i půdu kolem rostlin. Kofein je sice toxický, ale v takové koncentraci slimáka nezabije, jen mu znepříjemní putování vaší zahradou.

Každopádně přestaňte vyhazovat cenný lógr a začněte ho využívat ve své zahradě. Poděkují vám nejen vaše rostliny, ale i peněženka.

Lógr je lahůdkou pro kompostující žížaly a navíc odrazuje slimáky

