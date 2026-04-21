„Platí – zlatici, šeřík, vajgélii – nestříhat. To, co kvete teď z jara, stříhejte až po odkvětu,“ nabízí celkem logické a snadno zapamatovatelné pravidlo Míša Nemuchovská, za níž se vypravila Lenka Eywa z pořadu Zahradnice po ruce. Střihem této skupiny keřů byste se totiž zbytečně připravili o záplavu květů, které jsou již dávno nasazené a připravené vykvést. Po odkvětu budete mít na ozdravný či tvarovací střih prostoru dost.
Pak tu jsou ale keře kvetoucí v létě, u nichž jarním střihem naopak můžete podpořit kvetení, a to ještě v letošním roce. Mezi ty patří např. komule Davidova vábící do pozdního léta motýly, tedy tzv. motýlí keř, na podzim nádherně modře kvetoucí ořechokřídlec (kvetení podpoříte seříznutím mladých výhonků cca o dvě třetiny délky) či hortenzie. Na dvouletém dřevě kvetoucí velkolistá či latnatá – každá chce úplně něco jiného, jak vysvětluje Míša Nemuchovská na videu i ve fotogalerii. Další keře – např. vistárie, růže či rododendron – mají svá specifika, viz videa s články níže.
Jak na jaře na střih okrasných keřů krok za krokem
No a nakonec tu máme i stálezelené keře, jako je brslen, populární bobkovišeň nebo drobnolistý dřišťál. Tam odbornice radí přistupovat ke keři podle toho, jaké s ním máme v zahradě úmysly, a jaký typ zahrady nám vyhovuje. Solitery, které nemáte potřebu nějak svazovat, stříhat a tvarovat nemusíte vůbec, ponechají si svůj přirozený habitus. Případně ostříháte jen suché či nějak poškozené větve.
Případně lze stálezelené keře tvarovat, pokud se vám to líbí – třeba do živého plotu, případně do zelených bochánků, když se to na vaši zahradu hodí a chcete tomu věnovat čas. Koneckonců, vytvarovat lze klidně i zeleného králíčka z buxusu, pokud nemáte obavu ze zavíječe.
Jak na jaře ošetřit vistárie, rododendron či růže?
Rozhodně teď v dubnu nezapomeňte s nůžkami ani na růže, královny květin, na jejich péči po zimě je nejvyšší čas. A je to trochu věda, jak v Receptáři názorně předvedla zkušená zahradnice Ludmila Dušková.
A taková vistárie, u té je podpora kvetení správným řezem ještě složitější. Tam rozhodně platí, dvakrát měř a jednou řež – tedy až poté, kdy máš jistotu, že to děláš ku prospěchu této ovíjivé dřeviny. Vistárie je totiž na péči opravdu náročná a řeže se hned několikrát do roka, jak prozradil Tomáš Vencálek z pražské Botanické zahrady v Troji.
A takový stálezelený, a navíc ještě nádherně kvetoucí rododendron? Možná máte na zahradě nějaký starší, klidně i pár desetiletí starý kousek, který by zasloužil omladit. I to se dá zvládnout, jak našim čtenářům opět poradil kurátor dřevin mírného pásma v pražské Botanické zahradě.