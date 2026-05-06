Jak dostat do lojových koulí protein, a jak zajistit, aby se hned neroztekly? Podívejte se na video, jak jednoduše jarní koule pro hnízdící ptáčky vyrábí zahradnice Lenka Eywa, která svůj recept i domácí postup předvedla v pořadu Zahradnice po ruce.
Nejprve potřebovala nasbírat ve své kuchyni dostatečné množství skořápek od vajíček, která otevřela zhruba ve čtvrtině, aby co největší část skořápky zůstala vcelku, jako ideální forma. Pak ještě potřebujete přírodní provázek, který se v zahradě rozpadne, hovězí lůj (lze si ho objednat), směs semen a sušené červy nebo jiný hmyz, což je ta správná proteinová bomba.
Jak na koule plné proteinů pro ptačí rodiče
Lenka Eywa použila jako zdroj tuku směs nesolených (!) semen (vločky, semena máku a loupaná semínka slunečnice) a jako zdroj bílkovin v ruce rozemnuté moučné červy cca v poměru 1:1. Tuto směs pečlivě promíchá a naplní s ní skořápky, do nichž už má vložené přeložené provázky (očkem dovnitř).
Tip na krmítko z hrnku
Další možnou variantou šikovného krmítka je – klidně starý a otlučený – hrníček s ouškem. Ten naplňte stejnou tukovo-proteinovou směsí, zalijte lojem a promíchejte dřevěnou tyčkou, kterou do směsi nakonec zapíchněte – a to u okraje proti oušku.
Až tuk ztuhne, za ouško hrnek pověsíte na strom, na dřívko pak ptáci budou moci usedat.
V každé skořápce by mělo zůstat zhruba půl centimetru místa, aby se dal rozpuštěný hovězí lůj se semínky pěkně promíchat. „Zapomeňte na vepřové sádlo,“ upozorňuje Lenka Eywa, protože to by v teplém počasí rozhodně tvar nedrželo – na rozdíl od hovězího loje, který to zvládne.
Skořápky se směsí semínek a podrcených moučných červů tedy naplňte rozpuštěným lojem a obsah každé pěkně promíchejte, by se lůj dostal až dolů a všechna semínka, vločky a kousky červů pěkně obalil a slepil dohromady. Pak lůj nechte ztuhnout – klidně třeba venku, do druhého dne. A nebo v lednici.
Poté už jen z těchto luxusních lojových koulí oloupejte skořápky a pomocí zapuštěného provázku ke každé kouli přivažte snítku větviček (třeba z jarních ořezů), aby se měli ptáčci při krmení čeho přichytit. A rozhodně koule do zahrady nevěšte všechny najednou, stačí pár. Ostatní si uložte pěkně v chladu, aby nežlukly. A buďte při rozvěšování koulí obezřetní, rozvěste ptáčkům krmení dostatečně vysoko, aby na ně nemohly kočky.
