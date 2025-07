Část 1/6

Zahradní nábytek se doporučuje čistit minimálně dvakrát ročně – na jaře, kdy začíná sezona, a znovu na podzim při zazimování. Ideální je věnovat mu péči i v průběhu léta, zejména v měsících, kdy je nejvíce používán.

Průběžná údržba během léta pomůže odstranit pyl, prach, skvrny od jídla či nápojů a zabránit usazování nečistot, které by se později odstraňovaly mnohem hůře. Navíc čistý nábytek bude připraven k posezení kdykoli, třeba při neplánovaném grilování s přáteli.

„Čištění by se mělo vždy provádět za suchého počasí, aby měl nábytek dostatek času zcela vyschnout. To je důležité zejména tehdy, pokud používáte ochranné oleje nebo laky, které potřebují čas k zaschnutí a proniknutí do materiálu. Pravidelná údržba navíc pomáhá předejít prorůstání mechu, lišejníků nebo plísní, které mohou materiál znehodnotit. Základem úspěchu je znát vhodné postupy a prostředky pro konkrétní typ materiálu,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.