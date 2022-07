Vyčistit mřížku, seřídit komín. Jak se starat o zahradní krb, aby nečoudil

Pro kvalitní a zdravé grilování je důležité dbát na čistotu. To nejen napomůže lepší chuti grilovaného jídla, ale zabrání i nepříjemnému zápachu, který se z připálených nečistot šíří, případně i úrazu při náhlém vzplanutí mastnoty.

Vystačíte si s kartáčem

Není hned nutné používat chemické přípravky, ideální na čištění grilovacího roštu je drátěný kartáč. Rošt se nejlépe čistí hned po grilování, když je ještě horký, případně před začátkem dalšího grilování po rozpálení roštu na co nejvyšší teplotu.

Obvykle postačí zhruba 15 minut, díky tomu se veškeré nečistoty vypálí. Je také potřeba zkontrolovat popelník nebo odkapávací misku a případně je vyčistit. K tomu jsou vhodné mycí houbičky.

Dále je samozřejmě nezbytné vědět, jaké topivo na grilování použít. V závislosti na typu krbu jsou nejčastějšími možnostmi dřevěné uhlí nebo dřevo samotné. Kvalitní dřevěné uhlí bývá z jednoho typu dřeva, například bukového, a má nízký obsah prachových částic.

Klasické dřevo je důležité důkladně vysušit a používat nejlépe to, které obsahuje co nejméně pryskyřice. Žár ze dřeva je zpravidla menší než z uhlí a dřevo vydrží hořet kratší dobu. Ke grilování je také možné použít lisované brikety, které naopak vydrží vydávat potřebné teplo velmi dlouho.

Péče o komín zajistí správný tah

Ať už je zahradní krb určený na dřevo nebo na uhlí, samo palivo správné hoření nezajistí. Ve venkovním prostředí je krb při grilování vystaven různým povětrnostním podmínkám, které zásadně ovlivňují tah komína.

Vliv na správné fungování krbu má také rozdíl teploty mezi topeništěm a okolím. Zda je krb otevřený z jedné nebo z více stran, má při grilování dopad na teplotu spalin, které jsou okolním vzduchem ochlazovány.

„Všechny tyto faktory mohou mít za následek to, že komínový tah není dostatečný a spaliny neodcházejí pouze komínem, ale i do prostoru kolem zahradního krbu. Aby tomu tak nebylo, je možné na komín instalovat spalinový ventilátor, díky kterému je komínový tah plně pod kontrolou. Ventilátor je vždy regulovatelný tak, aby se dal jeho výkon snížit nebo zvýšit dle aktuálních podmínek venkovního prostředí nebo podle množství přiloženého paliva,“ říká Pavel Ulrich ze společnosti dodávající komínové systémy Almeva.

Tah komínu u zahradního krbu by podle něj měl být minimálně 12 pascalů. Stejně jako u komínu apeluje Ulrich na pravidelné čištění, to by pro správné fungování ventilátoru spolu s komínem mělo proběhnout dvakrát až třikrát ročně.

Zahřátí krbu na správnou teplotu

Poté, co je už samotný krb na grilování připravený, je pro jeho fungování důležité ho dostatečně nahřát. K podpálení postačí staré noviny nebo třísky, pomoci může i správný podpalovač, existují chemické i na více přírodní bázi. Na uhlí a brikety je také možné použít komínový „rozpalovač“.

V závislosti na typu paliva se gril roztápí přibližně 10 až 30 minut. Pak už nic nebrání skvělému a chutnému grilování.