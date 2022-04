Kvalitní zahradní hadice vám vydrží roky. Se závlahou to však nepřehánějte

Zahrada vám bude dělat radost a poskytne vám dokonalý prostor pro relax, když o ni budete správně pečovat. Účinné zavlažování v ní probudí život, dodá sytosti barvám a zintenzivní vůni květin i trávy.

Kvalitní a správně vybraná hadice je u zavlažování základem úspěchu. Měla by být ohebná a stabilní, neměla by se lámat ani trhat, měla by vydržet teplo i chlad a být cenově dostupná.

Jaké vlastnosti má mít kvalitní hadice

Z hlediska pohyblivosti a tvárnosti je nejdůležitější vrstvou hadice tkané armování. To zajišťuje, že je tvárná, odolná vůči tlaku a tvarově stabilní, nepřetáčí se a neláme.

V závislosti na účelu a kvalitě existují nejrůznější druhy armování. Maximální nároky splňují příčné armování nebo spirálovité pletené tkaniny.

„To, jak je hadice stabilní i při silném přetlaku, závisí především na kvalitě materiálu a jeho kombinaci. Plusem je ekologický materiál. Hadice, které jsou celoročně venku, musejí odolat silným výkyvům počasí. A pokud to nezvládnou, rychle se na nich vytvoří trhliny či póry,“ upozorňuje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Z jakých materiálů se vyrábí

Vysoce kvalitní zahradní hadice se vyrábí z několika vrstev. Díky tomu jsou pevné, do určité míry odolné proti mrazu a dobře ohebné.

Většinou se skládají ze tří vrstev – vnější plášť, tkaná vložka a alespoň jedna vnitřní vrstva. Vnější plášť a vnitřní vrstva jsou nejčastěji vyrobeny z PVC.

Tento materiál je buď nový, nebo neobsahuje barium, kadmium ani olovo. Může jít také o recyklovaný materiál, který je v maximální možné míře osvobozen od cizích těles. Zejména v těchto případech se kvalita může velmi lišit.

Alternativním materiálem je syntetický kaučuk (EPDM). Tyto velmi pružné flexibilní gumové zahradní hadice jsou podstatně dražší. Materiál lze vyztužit pěnou či různými příměsi.

Existují také zahradní hadice ze smíšeného materiálu. Hadice vyrobené z vláknem vyztuženého plastu jsou sice levnější, ale mají tendenci se lámat. Lehce ohýbat se začnou až když je venkovní teplota nad 10 °C.

Lepší je tak vybírat hadici z gumy, přestože je těžší a dražší. Výhodou je podle specialistů její tvárnost a nelámavost.

Hadice se odlišují také svou odolností vůči tlaku. Tato hodnota je uvedena na obalu a běžně se pohybuje kolem 20 barů při 20 °C.

Příslušenství a skladování

Zahradní hadice by se měly skladovat nejlépe ve svinutém stavu tak, aby se nemohly zlomit. Existuje několik variant držáků na stěnu a hadicových bubnů, na které lze hadici navinout.

Vozíky na hadici: umožňují úsporné skladování zahradní hadice. Na vozík se hadice navíjí pomocí kliky rychle a jednoduše. Vozíky na hadice lze opatřit například přípojkou proti ohnutí hadice, rámem zaručujícím vysokou stabilitu nebo stopkou proti odkapávání vody.

Držáky na hadici: jednoduché řešení pro uskladnění zahradní hadice. Pomocí nástěnného držáku na hadici se dá hadice navinout a zavěsit na zeď. Držáky se vyrábějí z kovu nebo plastu. Kovový držák je robustní a má oproti plastové variantě delší životnost.

Zahradní postřikovače a zalévací tyče: konec zahradní hadice určuje, jaké dávky vody budou zahradu osvěžovat. Zahradní postřikovače a zalévací tyče mají různé funkce. Dá se s nimi zavlažovat, zalévat, jemně kropit a dostat se i na obtížně přístupná místa.

Vedení hadice: dalším praktickým pomocníkem pro zavlažování je vodicí prvek, jenž při pohybu po zahradě zabraňuje vláčení hadice skrze záhony.

Zavlažování a hnojení v jednom: praktickou věcí je automatický přimíchávač hnojiva do zavlažovacího systému. Má velký plnicí otvor s indikátorem stavu naplnění, ventil pro vyprázdnění před příchodem mrazů nebo před naplněním tekutým hnojivem.

Správný tlak vody

Před připojením hadice s několika zadešťovači k vodovodnímu kohoutu je nutné vědět, jak vysoká je průtoková hodnota (hodnota spotřeby) vodovodního kohoutku. Jak to zjistit?

Postavte pod kohoutek desetilitrovou nádobu a pusťte vodu naplno. Jak dlouho trvalo, než se nádoba naplnila? Tak získáte hodnotu počtu litrů za sekundu.

Na 25 metrů připojeného vedení je nutné ještě připočíst sekundu navíc. Tuto hodnotu musíte přepočítat podle výrobce (někteří uvádějí průtokovou hodnotu zadešťovačů v litrech za sekundu). Důležité je, aby všechny zadešťovače, které jsou připojeny k jednomu vedení, dohromady nepřekročily průtokovou hodnotu vodovodního kohoutu.

Rostliny na zahradě příliš nerozmazlujte. Zavlažujte je až v okamžiku, kdy to bude nutné – přibližně na začátku léta. Jinak by měly v horkých dnech zvýšenou spotřebu vody. Tímto způsobem lze trénovat mnoho druhů rostlin. Odmění se vám tím, že horká léta pak lépe zvládnou.

Jestli chcete opravdu proniknout do tajemství správného zavlažování, zkuste si prostudovat materiál Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Materiál najdete zde ve formátu PDF.