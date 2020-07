Deset otázek a odpovědí při výběru zahradního domku

1. Je potřeba stavební povolení?

Na zahradní domky není nutné stavební povolení ani ohlášení, podmínkou je dodržet vzdálenost dva metry od hranice sousedního pozemku.



2. Jak velký domek je ideální?

Připravte se na spoustu rozměrů, velikostí a délek. „Zastavěná plocha se udává v metrech čtverečních a nabízí se od 3 m² do 33 m². Boční stěna je obvykle vysoká 186–207 cm. Tloušťka podlah se pohybuje od 16 do 19 mm, zatížení střechy je většinou kolem 80 kg/m². Hmotnost balení by měla být od 100 kg do 860 kg,“ popisuje Richard Klička z Hornbachu.

3. Na jakých základech bude stát?

Plocha by měla být pevná a rovná a nad okolním terénem vyčnívat o 10 až 20 cm. Nejvhodnějším podkladem je betonová deska, zámková dlažba nebo samonosný rošt.



„Betonová deska „Deska o tloušťce 10–15 cm má mít vnitřní ocelovou výztuž a stát na štěrkovém podkladu v nezámrzné hloubce. Její výhodou je trvanlivost, ovšem domek zůstane na místě takřka navěky,“ vysvětluje Klička.

Zámková dlažba je ideální jako základ menších staveb. Výhodou jsou menší náklady, nevýhodou nemožnost umístit domek napevno.

Samonosný rošt – nejšetrnější a nejpraktičtější řešení. Rošt je ukotvený na vrutech zavrtaných do země. Výhodou je možnost přemístění a minimální zásahy do profilu zahrady.

4. S podlahou, či bez ní?

„Koupíte-li variantu bez podlahy, budete ji muset dodělat. Domek totiž nesmí stát jen na zemi, podemlela by ho voda. Na podlahu lze použít beton, dřevo nebo dlažbu,“ radí Klička. „Před pokládkou je nutné povrch dorovnat křemičitým pískem a položit geotextilii, aby do podlahy neprosákla voda.“

5. Panely, nebo fošny?

Zahradní domky se prodávají rozložené a sestavují se z panelových bloků, nebo z upravených a vyfrézovaných fošen, které se do sebe skládají jako srub.

6. Vyklápěcí, či pevně namontovaná okna?

Na výběr máte okna otočná, vyklápěcí, nebo pevně namontovaná, která nelze otevřít ani vyklopit. Výplně jsou z plexiskla, používá se jednosklo nebo dvojsklo.

7. Je potřeba domek natřít?

Domky se dodávají bez povrchové úpravy. „Ideálně by se měl nejdřív naimpregnovat, týden počkat a poté natřít. Vhodná je slabovrstvá barva, silnovrstvou by slunce vypálilo a do dvou let by se oloupala. Dvě vrstvy barvy se aplikují na vnitřní i venkovní plochy. Dřevěnou podlahu natřete nízkooděrným vodním lakem a spodní část domu prostředkem proti škůdcům,“ doporučuje odborník z Hornbachu.

8. Jakou střešní krytinu?

Domek koupíte se základní vrstvou lepenky, která je určená jako podklad pod střešní krytinu. Samozřejmě můžete na střeše mít jen tuto vrstvu, lepenku je však dobré zakrýt, aby déle vydržela – nejlépe se k tomu hodí šindel, který se upevňuje tzv.,lepeňáky‘, hřebíky se širokou hlavičkou a krátkou nožičkou.

9. Jsou nutné okapy?

Domek je možnou sběrnou dešťové vody. Abyste předešli hromadění vody kolem, umístěte po obvodu střechy okapničky – střešní žlab a okap.

10. Jak domek zabezpečit?

Použijte buď zadlabací, nebo profilový cylindrický zámek. „Zadlabací se používá převážně v interiéru, ale je vhodný i pro zahradní domky. Profilový cylindr patří k nejběžnějším bezpečnostním zámkům,“ dodává Richard Klička.

Záleží především na celkové konstrukci domku, jiný zámek bude třeba při koupi dřevěného domku, jiný při koupi plechového. Doporučení každopádně dostanete od prodejce.