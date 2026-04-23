Proč to neroste
Pokud se pokusíte založit zahradu přímo do země ztužené stavbou, může to dopadnout takto.
Půda po stavbě bývá udusaná těžkou technikou, chudá na živiny a bez přirozené struktury. V praxi to znamená jediné: voda buď rychle odteče, nebo zůstává na povrchu a ke kořenům se nedostane.
„V takových podmínkách mají rostliny slabý kořenový systém. Nezakoření dostatečně hluboko a nedokážou efektivně přijímat vodu ani živiny,“ vysvětluje Jan Růžička, rostlinolékař ze společnosti Agro CS.
Výsledek? Rostliny stagnují, špatně se ujímají a často vypadají slabě už pár týdnů po výsadbě.
|
