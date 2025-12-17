Hodně lidí říká, že při práci na zahradě si nejlépe „vyčistí hlavu“. Nejste o takový způsob relaxace ochuzen, když je to váš profesní zájem?
Zdrojů, odkud čerpám energii, je víc – a zahrada mezi ně rozhodně patří. Bude mi sedmačtyřicet a jsem přesně ve věku, kdy už si to umím hlídat; vím, kde energii ztrácím a kde ji získávám. Pomáhá mi nejen pohyb – rád běhám a jezdím na kole – ale i zahrada. Zejména v momentech, kdy na mě nikdo nemluví, nikdo nic nechce, telefon je bůhví kde a já jen tak přehazuju kompost nebo sekám trávu. U takových činností si hlavu dokonale vyčistím. Nedávno jsem se třeba přistihl, jak si při sklízení brambor nahlas zpívám. Sám sebe jsem překvapil.
Jednou z mých prvních otázek je: Kolik ve skutečnosti potřebujete trávníku? V českých zahradách se trávník rozlévá všude, kde se nic jiného nevymyslí, přitom je na údržbu nejnáročnější.