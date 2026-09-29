Je to vlastně taková zahrada splněných přání a požadavků velké rodiny, kterých se se ctí zhostili Ferdinand Leffler, Alena Burešová a Valentýna Fňukalová ve spolupráci s Atelierem Flera, stejně tak realizační firma Trees. Už dva roky po realizaci tak zahrada působila zapojeným dojmem a byla maximálně funkční – a to jsou snímky i video z jarního období.
„Zahradu jsme navrhovali s cílem zajistit její maximální využití velkou rodinou po celý rok. Naším záměrem bylo vnést do prostoru život, dynamiku a hravost, aby zde mohli všichni trávit nejen společné chvíle, ale i čas věnovaný individuálním aktivitám,“ vysvětluje zahradní designér Ferdinand Leffler, jak s kolegyněmi k projektu přistupovali.
Zahrada, kam se vešlo vše. Soukromí i pískoviště
Z jarních snímků zahrady je evidentní, že pozemek je rozdělen do jakýchsi výškově odstupňovaných podest – dovolují plynulý pohyb po zahradě. Někde je terén čistě modelovaný, jinde pomáhají s překonáním výškových rozdílů schody z kamene opracovaného do víceméně pravidelných bloků, které jsou použity i jako nášlapy v trvalkových záhonech.
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Žulová je i štípaná dlažební kostka, kterou se designéři Flery nebáli olemovat beton na komunikačních trasách kolem domu. A naopak – hladkými betonovými zídkami podtrhli v zahradě práci s terénem, a materiálově navázali i na dřevěné fasádní prvky a bílé omítky.
„Svažitý terén zahrady jsme upravili ve třech výškových úrovních navazujících na dům. Hlavní pobytový prostor přiléhá k dřevěné terase u domu, kterou v budoucnu zastíní koruna javoru. Zatravněná plocha pro sportovní vyžití navazuje na část domu s dětskými pokoji a tvoří přechod mezi technickým zázemím a obytnou částí zahrady,“ popisuje designér.
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Své místo blízko terasy u domu našly i pěstební záhony pro zeleninu a bylinky. Nejsou na žádné velké pěstování, které by bylo časově náročné, svou funkci ovšem plní skvěle a dělají radost z vlastní úrody. Podobně je zdrojem radosti pískoviště pro nejmenší, navazující na pobytový trávník. Nebo zpevněná plocha u garáže, kde lze provozovat spoustu sportovních aktivit – jednou se tam postaví ping pongový stůl, jindy branky.
V místě citlivě vymodelovaného zatravněného terénu vymezená zídkou z pohledového betonu a obrazně zabalená do březového hájku – s různě velkými soliterními stromy i vícekmeny – je klidová zóna s ohništěm. „K ohništi jsme přidali kruhovou lavici a relaxační hamaku a březový hájek jsme doplnili o výsadby převážně užitkových rostlin a jedlých keřů,“ radí Leffler, jak takovým místem citlivě navázat na okolní krajinu.
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Do nejnižší terasy pak designér a projektantky umístili koupací biotop se saunou. Vznikl úchvatný intimní prostor obklopený výsadbou keřů, trav a trvalek, využitelný bez ohledu na roční období. K dokonalému dojmu z biopoolu s biologicky čištěnou vodou významně přispívá fakt, že jeho čištění je koníčkem pána domu – věnuje mu 2 až 3 hodiny měsíčně.
Zaujalo vás, jak stavba a zahrada působí kompaktně, jako jeden celek? Oba jsou totiž vzájemně citlivě provázány a přispělo k tomu i jednotné architektonické řešení domu, garáže a zahradního domku. „Umožnilo nám to dynamicky pracovat s terénem a ozelenit střechy všech objektů,“ vysvětluje zahradní designér. Zelené střechy navíc nejsou osázeny jen sukulenty, ale i trávami, které byste našli i v záhonech v zahradě. Navíc je z terasy horního patra domu krásný výhled na zelené střechy i do krajiny.
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