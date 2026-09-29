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Zahrada s čisťoučkým biopoolem. Rodině skvěle sloužila už dva roky po založení

Martina Čermáková
Když Ferdinand Leffler se svými kolegyněmi na tuto zahradu na Českobudějovicku přijeli poprvé, byl to prý doslova tankodrom, navíc ve svahu. Dnes je to útulná zahrada na 1 200 metrech čtverečních, kde si každý člen velké rodiny najde to své. Od průzračného přírodního jezera po pískoviště.

Je to vlastně taková zahrada splněných přání a požadavků velké rodiny, kterých se se ctí zhostili Ferdinand Leffler, Alena Burešová a Valentýna Fňukalová ve spolupráci s Atelierem Flera, stejně tak realizační firma Trees. Už dva roky po realizaci tak zahrada působila zapojeným dojmem a byla maximálně funkční – a to jsou snímky i video z jarního období.

„Zahradu jsme navrhovali s cílem zajistit její maximální využití velkou rodinou po celý rok. Naším záměrem bylo vnést do prostoru život, dynamiku a hravost, aby zde mohli všichni trávit nejen společné chvíle, ale i čas věnovaný individuálním aktivitám,“ vysvětluje zahradní designér Ferdinand Leffler, jak s kolegyněmi k projektu přistupovali.

Zahrada, kam se vešlo vše. Soukromí i pískoviště

atelier Flera, Ferdinand Leffler, zahrada pro velkou rodinu, bazén, zelená střecha
atelier Flera, Ferdinand Leffler, zahrada pro velkou rodinu, bazén, zelená střecha
atelier Flera, Ferdinand Leffler, zahrada pro velkou rodinu, bazén, zelená střecha
atelier Flera, Ferdinand Leffler, zahrada pro velkou rodinu, bazén, zelená střecha
49 fotografií

Z jarních snímků zahrady je evidentní, že pozemek je rozdělen do jakýchsi výškově odstupňovaných podest – dovolují plynulý pohyb po zahradě. Někde je terén čistě modelovaný, jinde pomáhají s překonáním výškových rozdílů schody z kamene opracovaného do víceméně pravidelných bloků, které jsou použity i jako nášlapy v trvalkových záhonech.

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Žulová je i štípaná dlažební kostka, kterou se designéři Flery nebáli olemovat beton na komunikačních trasách kolem domu. A naopak – hladkými betonovými zídkami podtrhli v zahradě práci s terénem, a materiálově navázali i na dřevěné fasádní prvky a bílé omítky.

„Svažitý terén zahrady jsme upravili ve třech výškových úrovních navazujících na dům. Hlavní pobytový prostor přiléhá k dřevěné terase u domu, kterou v budoucnu zastíní koruna javoru. Zatravněná plocha pro sportovní vyžití navazuje na část domu s dětskými pokoji a tvoří přechod mezi technickým zázemím a obytnou částí zahrady,“ popisuje designér.

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Své místo blízko terasy u domu našly i pěstební záhony pro zeleninu a bylinky. Nejsou na žádné velké pěstování, které by bylo časově náročné, svou funkci ovšem plní skvěle a dělají radost z vlastní úrody. Podobně je zdrojem radosti pískoviště pro nejmenší, navazující na pobytový trávník. Nebo zpevněná plocha u garáže, kde lze provozovat spoustu sportovních aktivit – jednou se tam postaví ping pongový stůl, jindy branky.

V místě citlivě vymodelovaného zatravněného terénu vymezená zídkou z pohledového betonu a obrazně zabalená do březového hájku – s různě velkými soliterními stromy i vícekmeny – je klidová zóna s ohništěm. „K ohništi jsme přidali kruhovou lavici a relaxační hamaku a březový hájek jsme doplnili o výsadby převážně užitkových rostlin a jedlých keřů,“ radí Leffler, jak takovým místem citlivě navázat na okolní krajinu.

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Do nejnižší terasy pak designér a projektantky umístili koupací biotop se saunou. Vznikl úchvatný intimní prostor obklopený výsadbou keřů, trav a trvalek, využitelný bez ohledu na roční období. K dokonalému dojmu z biopoolu s biologicky čištěnou vodou významně přispívá fakt, že jeho čištění je koníčkem pána domu – věnuje mu 2 až 3 hodiny měsíčně.

Zaujalo vás, jak stavba a zahrada působí kompaktně, jako jeden celek? Oba jsou totiž vzájemně citlivě provázány a přispělo k tomu i jednotné architektonické řešení domu, garáže a zahradního domku. „Umožnilo nám to dynamicky pracovat s terénem a ozelenit střechy všech objektů,“ vysvětluje zahradní designér. Zelené střechy navíc nejsou osázeny jen sukulenty, ale i trávami, které byste našli i v záhonech v zahradě. Navíc je z terasy horního patra domu krásný výhled na zelené střechy i do krajiny.

S Lefflerem za zády vypotili projekt zahrady jako od profíka. Za zlomek ceny
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