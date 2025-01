Pochlubte se, jak je v zajetí sněhu, ledu či jinovatky vaše zahrada krásná

Pro zahradu je zima čas odpočinku a nabírání sil, my se pokoušíme o něco podobného. A pohled na zasněžené či ojíněné strom, keře či trvalkové záhony, celoroční posezení či krmítko v zahradě je rozhodně něco, co nám dokáže udělat radost. Máte to také tak? Pochlubte a pošlete fotografii své zimní zahrady. Mezi autory zveřejněných snímků rozdělíme 4 knížky Jedlá zahrada.