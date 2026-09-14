Ti měli velmi šťastnou ruku, protože oslovili zahradní designérku a projektantku Ditu Tomsovou, která jejich přání ve spolupráci s architektem Ondřejem Štěpánem splnila naprosto dokonale. Dokonce tak, že se na jejich zahradu i po několika letech od realizace (2019) vrací a společně ladí například detaily ve skladbě rostlin.
Právě tu totiž místní podmínky po pár letech vždy prověří a ukážou, čemu se na daném místě opravdu daří, a co živoří. Z toho pak lze velmi dobře vyjít a skladbu rostlin dopilovat k maximálně možnému.
Projděte si dokonale vzdušnou a intimní zahradu
Jak tuto zahradu popisuje její projektantka? „Některé zahrady se obrací ven, půjčují si výhledy a délku návazností na krajinu. Jiné se obrací do sebe, aby získaly soukromí a intimitu. A to případ této zahrady.“ V okamžiku zadání projektu stála na pozemku v satelitní zástavbě pouze novostavba moderního domu, jehož autorkou je architektka Kateřina Makajová, a ležela tu skrývka ornice. Jaké byly další představy majitelů?
„V zadání bylo mimo jiné například umístění vodního prvku – přičemž úkolem projektu bylo prozkoumat možnosti a dimenze řešení,“ popisuje projektantka. A tak dnes na prodloužení pohledové osy mezi interiérem a exteriérem navazuje liniový vodní prvek ve formě kovové vodní nádrže s přepadem – najdete ho ve fotogalerii spolu s dalšími detaily.
Dalším naprosto pochopitelným přáním bylo vytvoření intimních zákoutí, ve spolupráci s architektem Ondřejem Štěpánem – který zpracoval návrh interiéru a pojetí fasády domu – projektantka hledala také vhodnou pozici pro zahradní domek. Ten dnes výhledy do zahrady nijak neruší a příjemná zákoutí vytváří stříhané habrové ploty působící jako statický, byť sezonně se měnící prvek. Což tvoří poměrně výrazný kontrast s tancem travin, pro které je návrší v Českém ráji tím nejlepším parketem. A to se ještě mezi stébly travin se sem tam objeví kakosty, krvavce nebo divizna.
Co se vybraných rostlin i dřevin týká, proměnlivost ročních období tu nejlépe podtrhuje muchovník – na jaře obalený bílými květy, v létě modrofialovými plody a na podzim zářivými oranžovými až červenými listy. K němu autoři návrhu z okolní českorájecké krajiny i přes jílovitou půdu a podloží odvážně vytáhli běžnou lesní borovici milující písek – a ona tu i přes tyto nepříznivé půdní podmínky bojuje hodně statečně.
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Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy
Prosklená pergola – celoroční vstup na zahradu
Návrh pergoly na terase původně vypadal úplně jinak – současná skleněná zimní zahrada vznikla z popudu majitelů a podle projektantky Dity je to skvělý prvek, který jim zahradu ohromně přiblížil. „Na jedné návštěvě jsem měla možnost vidět, jak traviny přepadávají až do interiéru a ťukají o skla ve větru – a to je vjem, který bych přála ve své zahradě zažít každému,“ popisuje pocity z pobytu v prosklené zimní zahradě.
Dita Tomsová
Říká o sobě, že tvorba zahrad naplňuje všechny její tvůrčí pohárky: analytické myšlení při komponování prostoru, technické při navrhování detailů po umělecké při ladění barevností a tvorbě grafických výstupů. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, obor Zahradní tvorba, a působila jako projektant v atelieru Flera. Nyní se osmým rokem věnuje vlastní projekční praxi s těžištěm v navrhování soukromých zahrad.
Rostliny se tu prostě až na práh zimní zahrady zvou samy. „Tančí jako živý obraz za jejími skly a mně dávají jistotu, že mít zahradu tak úzce spjatou s interiérem, zásadně prohlubuje prožitek z ní,“ dodává ještě projektantka.
Té dělají kromě výběru rostlin na této zahradě radost i technické detaily, jako jsou dubové pražce v žulové kostce. „Majitel ani realizátor se tohoto detailu nelekli, a je to opravdu dobře – působí to jako rozcestník v místech, kde se vchází do prostoru. A ani po letech se dřevo s kamenem nepřou,“ pochvaluje si, že příčně usazený liniový prvek vizuálně zkracuje dlouhé vzdálenosti, Jako jsou třeba typicky právě provozní úzké cesty kolem domu.
K minimalistické stavbě se navíc hodilo postavit koncept zahrady na pravidelné obdélníkové kompozici. Do té se zakusují funkční části zahrady jako je posezení u ohniště orámované lavicemi z monolitického betonu nebo zahradní domek, který pohledově kryje prostor pro kompostér.
A co bylo pro projektantku na této zahradě největší výzvou? „Určitě práce s odvodněním ve spolupráci s realizační firmou, a práce s jílovým podložím. Což je rozhodně moment, který pro mě byl prostorem pro zlepšení a nabrání zkušeností pro další realizace,“ přiznává projektantka.
Za naprosto skvělé současně považuje, že ji teď čeká práce na rekonstrukci záhonů spolu s realizátorem zahrady Tomášem Velichem. „Budeme obměňovat rostliny v záhonech a můžeme vytipovat sortiment, který prosperuje a naopak neopakovat ne úplně vhodně vybrané druhy. Jsem moc ráda, že se na mě majitelé v tomto znovu obrací a já se mohu na zahradu v průběhu let vracet,“ je Dita Tomsová ráda, že s tou zahradou a jejími majiteli neztrácí kontakt a může ji sledovat v čase.
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