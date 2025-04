Ředkvičky začnete sklízet zhruba 8 týdnů po výsevu.

Co je důležité v dubnu?

Červenou řepu nesejte do studené půdy, jinak riskujete, že půjde rychle do květu.

Cukety rychlete v květináčích na okenním parapetu.

Rané brambory přihrňte, jakmile se objeví první listy.

Bazalku pořízenou v květináči můžete množit pomocí zelených řízků.

Hlávkové zelí po vysazení zakryjte sítí na zeleninu.

Rychlete keříčkové i tyčkové fazoly – 2 až 3 semena do malého květináče.

Rané brambory vysazujte v drsnějších polohách teprve od poloviny měsíce.

Listový koriandr vysévejte od konce dubna ve vlnách, vždy po 2 až 3 týdnech.

Nezapomeňte zalévat choulostivé bulvy raných kedluben.

Jarní práce na zeleninové zahradě jsou jasně dané, vše má svůj ideální čas.

Rychlý listový salát k řezu

Listové saláty patří v záhonu k největším rychlíkům. Od výsevu do první sklizně uběhne pouhých šest týdnů. Červené i zelené listy mladých salátů vzešlé ze směsi semen mají velmi jemnou chuť. Příjemnou změnu a pikantnější chuť přinese spojení listů salátů s listy červené řepy a lehce hořké červené čekanky radicchio.

Po sklizni salát sice dorůstá, ale čekat na druhou sklizeň se nevyplatí. Pro docílení průběžné sklizně se seje ve vlnách vždy poté, co předchozí saláty vytvořily první listy (vzdálenost řádků je 10 až 15 cm, hloubka setí má být přibližně 0,5 cm). Setí salátů rovnoměrným rozhozením semen na záhon se doporučuje pouze tam, kde roste málo plevele.

Výsev semínek do řádků zvládnete, základem je dobře připravená půda.

Kompost nejprve prosít a pak rozvézt

Kompost překypující humusem a živinami je nepostradatelnou součástí jarní přípravy záhonů. Jakmile se z kompostové hromady stáhnou žížaly pod zem, je to jasné znamení, že rozkladné procesy jsou u konce a kompost je dostatečně vyzrálý.

Při setí drobných semen mrkve, špenátu nebo červené řepy by v prosetém kompostu neměly zůstat žádné hrubší kusy, jako jsou nezetlelé části větví, kořenů a jiných rostlinných zbytků. K jejich odstranění slouží prohazovací síto neboli prohazovačka (přibližné rozměry 100 x 60 cm i větší) anebo vlastnoručně vyrobené síto s králičím pletivem napnutým v dřevěném rámu. Přes prohazovačku se vyzrálý kompost prohazuje svižnými pohyby lopatu po lopatě třeba na roztaženou plachtu.

Výsev kořenové petržele

Kořenová petržel je pro někoho možná méně známá než listová petržel a její bílé kořeny jsou často zaměňované s pastinákem, ačkoli jsou o něco menší. Polévkám a zeleninovým pokrmům však kořen petržele propůjčuje nezaměnitelné jemné aroma.

Sejte ji od poloviny do konce dubna, kdy už je půda oschlá, do osluněného záhonu s humózní půdou. Pokud vzejde petržel příliš hustě, vyjednoťte mladé rostlinky na vzdálenost 5 až 8 cm. Hodně důležité je velkoryse zalévat během hlavní doby růstu kořene, tedy od počátku června do jeho konce.