Zahrada od atelieru Flera tak od počátku mohla být jen rekonstrukcí původních zahradních úprav. „Na pozemku jsme nacházeli různé druhy rostlin, od zakrslých i vzrostlých jehličnanů až po kvetoucí sakury a rododendrony,“ vzpomíná Ferdinand Leffler, co byla jedna z věcí, kterou bylo nutné přehodnotit – a stávající rostliny přetřídit, uspořádat a vhodně doplnit, aby zahrada celoročně působila jako opravdu promyšlený celek.
Obrovskou devizou pro dům i zahradu je, že moderní dům od Atelier Kunz Architects má zelenou střechu, která majitelům dopřává příjemné mikroklima i v opravdu horkých letních dnech, a v půdorysu zahrady se díky osázení v podstatě ztrácí. Funkční extenzivní střešní zeleň mohla zůstat původní – a paradoxně jí prospělo, že časem se k ní neplánovaně přidaly i rostliny, jež ji přirozeněji usazují do krajiny a dodávají ji příjemnou lehčí strukturu. Což je vidět na snímcích ve fotogalerii i ve videu, jak krásně dotváří pohled do krajiny, na západní kopce Posázaví.
Podzimní zeleň pečlivě obklopující dům
Požadavkem vytíženého majitele bylo, aby zahrada u jeho domu byla také moderní a dynamická, a to jak ve výsadbách, tak v možnostech využití. Chtěl proto výsadby doplnit chybějícími dřevinami a kvetoucími trvalkovými záhony. Chtěl mít možnost využívat trávník jako domácí golfové cvičiště, hřiště na volejbal a další míčové sporty i venkovní fitness – tedy workoutové hřiště, které ho vytáhne ven a dopřeje mu při cvičení na jednu stranu soukromí, a na druhou radost ze zahrady a výhledů.
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Dalšími výzvami bylo pro tým atelieru Flera vytvoření oddechových míst, zákoutí a ohniště a funkčnosti, nebo výběh psa i místo pro jeho kotec. Třešničkou také bylo najít co nejelegantnější a dynamické řešení poměrně rozsáhlého svahu nad volejbalovým hřištěm – a výběr zeleně, která bude mít celoroční efekt a bude snášet extrémnější podmínky. Nádhernou žlutou barvou tam teď na podzim hrají prim vícekmenné svitely, podobně na jiných místech zahrady fungují muchovníky, na podzim červené.
Navíc byl na přání majitele kladen absolutní důraz na odclonění pozemku vzrostlými dřevinami a živými ploty od okolí – tedy od sousedních pozemků a staveb, aby pobyt na zahradě dopřával maximální pocit soukromí a nedotknutelnosti. Bylo fajn, že svažitý pozemek dopřál designérům i projektantům z Flery možnosti, jak dům doslova zabalit do zeleně. Přitom tak, aby to zahradě dodávalo modernější charakter a člověk si ji mohl procházet skrz, díky chodníkům z přírodních materiálů.
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Do klidného zákoutí zahrady se úspěšně podařilo umístit outdoorový fitness, tedy workoutové hřiště. Přitom jen kousek od domu, s nádherným výhledem na bohatou zeleň na vlastním pozemku a do krajiny současně.
I s terasou u domu si profíci z Flery pěkně pohráli. Složili ji z neutrálních velkoformátových dlaždic, umístili k ní zvukově příjemný, technicky nenápadný a přitom moderní a designově čistý vodní prvek, a okna terasy předsadili záhonem s travinami. Výhledu ven nebrání a dodají příjemný a uklidňující pocit soukromí a propojení se zahradou současně. Přidali i velké osázené nádoby, což zároveň vtahuje zahradu do domu.
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