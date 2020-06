Chraňte svou úrodu. Ptáky držte na uzdě, hledejte housenky, chraňte žáby

Šest způsobů, jak držet ptáky z dosahu Síťovina: pro měkké ovoce, brukve, nově vysazenou cibuli síťovina poskytuje dobrou ochranu, zcela překryje plodiny, nemá žádné mezery a je možné ji upevnit podél všech okrajů.

Třpytivé disky: zavěste staré CD disky mezi větve ovocných stromů a keřů. Disky se třpytí, za větru se otáčejí a odrážejí obraz jakéhokoli ptáka, který se přiblíží, což obvykle stačí, aby to plachého ptáka, jako je třeba hýl, odradilo. Plastové lahve: chráníte brukvovité plodiny, jako je například zelí a květák. Bambusové tyčky zarazte do země a na ně nasaďte velké plastové lahve od minerálky. Rozmístěte je kolem záhonu, asi 60 cm od sebe. Netkaná textilie: nově vysazené brukve a malé rostliny, které mají kolem sebe volně ložený mulč. Chrání plodiny před ptáky, přičemž ale propouští světlo i vodu. Je ideální pro malé, choulostivé plodiny. Nepoužívejte k překrytí kvetoucích rostlin, kvůli opylení, u ovocných stromků nechte přístup pro včely. Zvonovité poklopy: pro pomalu rostoucí ovocné keře a brukvovité. Chrání jahody a melouny, které rostou nízko nad zemí. Uvědomte si však, že plastové poklopy neumožňují dešti ani opylovačům proniknout dovnitř a že pod poklopy bývá za slunných dnů až moc horko. Rám vytvořený ze síťoviny přehozené přes vyšší oblouky umožňuje přístup včelám. Máte-li rám pevnější, můžete použít také drátěné pletivo. Trvalé kryty: pro ovocné keře a snadno zranitelné plodiny. Představují sice větší investice, ale stojí to za to, když ochrání vaši úrodu. Konstrukce typu Build a Ball jsou dobrým řešením; jsou to kovové tyčky nebo bambusové hůlky, které zapadají do otvorů v plastových koulích, jež celou konstrukci v rozích spojují.