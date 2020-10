Dvanáctero tipů pro říjnovou zahradu: sklízejte, sázejte, hnojte, sejte

Ze záhonů už skliďte úplně vše, co by podzimní ranní mrazíky mohly poškodit.

1/ Ranní mrazíky nejsou v tomto období už ničím výjimečným. Proto je nutné sklidit ze záhonků vše, co by mráz mohl poškodit, např. celer, luskoviny, košťálovou zeleninu a tykve. Ještě než zeleninu uskladníte do sklepa, nechte ji důkladně zaschnout.

2/ Říjen je vhodný také ke sklizni vinné révy, pokud ji na zahrádce pěstujete. Ze sladkých bobulí můžete připravit výtečný sirup, anebo pokud k tomu máte podmínky, třeba burčák. Jestli jste se rozhodli svoji zahradní vinici rozšířit, právě teď je ideální doba k vysazování nových sazenic.