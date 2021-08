Vysaďte na zahradu palmy. Zajistíte si tak pocit celoroční dovolené

Palmy přitahují návštěvníky každé botanické zahrady, ale můžete se z nich těšit i doma. Stačí si vybrat k pěstování ty, které jsou nenáročné na péči a jimž se v našich podmínkách bude dařit.

Palmy v nádobách dokážou proměnit terasu v prázdninovou oázu, která vás nebude stát příliš sil ani energie, protože rostliny nemají žádné zvláštní nároky.



Pěstitelské minimum

Koupel ve slunečních paprscích místo otravného častého zalévání – to vás čeká, pokud vsadíte na palmy. Úplně stačí, když je vydatně zalijete jednou za 2 až 7 dnů – podle toho, jaké je právě počasí.

Zálivkou byste měli zvlhčit i substrát na dně nádob, jelikož palmy koření hodně hluboko. Voda může zůstat stát také v podmisce. Chybou naopak je každodenní zalévání palem malým množstvím vody.

Ani na hnojení nejsou palmy náročné. Postačí, když dvakrát až třikrát za měsíc přidáte do zálivkové vody kvalitní hnojivo pro zelené rostliny.

Důležitý je především dusík, jehož dostatek uchovává tmavozelené vybarvení listů. Mají-li palmy listy bledé nebo nažloutlé, je to signál, že byste měli rostliny přihnojovat a zalévat častěji.

Přesazovat palmy je třeba jen jednou za několik let, v období od března do července, nejpozději však tehdy, když kořeny začnou vytlačovat zeminu z květináče. Zhruba třetinu substrátu by měl tvořit hrubozrnný materiál (např. keramzit, láva, štěrk), aby byla zajištěna dobrá propustnost. Čistá rašelina nebo humus nejsou vhodné.

Exotické krásky

Palmy jsou slunomilné rostliny, ale rostou i v polostínu a některé dokonce ve stínu. Datlovník (Phoenix), trachykarpus (Trachycarpus) nebo žumara (Chamaerops), které znáte ze Středomoří, ocení jak místa na plném slunci, tak i jen částečně osluněná.

Oblíbené pokojové palmy pocházející z tropů, jako je chamedorea (Chamaedorea), se venku cítí dobře jen ve stínu při teplotách vyšších než 12 °C. Robustní datlovník (Phoenix), washingtonie (Washingtonia) a žumara (Chamaerops) se bez problémů vyrovnávají s chladem, dokonce i v nádobách snesou několik mrazivých nocí a mohou zůstat venku (v závislosti na nástupu zimního období) často až do prosince.

Dalšími palmami, které před zimou nemusíte rychle uklízet, protože snesou i několikadenní mráz, jsou: trachykarpus žíněný (Trachycarpus fortunei), sabal menší (Sabal minor), Butia nebo Jubaea. Je třeba jim jen poskytnout ochranu před vlhkem. Proč tedy cestovat do dálek, když pohledem na nádherné palmy se můžete kochat ve vlastní předzahrádce nebo na terase.

Co je důležité

Na světě existuje 200 rodů a 3 000 druhů palem. Podle toho, v jakých podmínkách rostliny v původních místech rostly, mají nároky na své pěstitele. Podle zeměpisných pásem jejich domoviny můžeme palmy rozdělit do následujících skupin:

Subtropické pásmo až jižní okraj mírného pásma

Zde rostou nejméně náročné palmy, které snesou nejnižší teploty od -9 do -14 °C. Například: Trachycarpus fortunei, T. excelsa, T. humilis, Washingtonia filifera, Sabal minor, Phoenix canariensis, Jubea chilensis.

Pásmo teplých subtropů

Minimální noční teploty jsou od 3 do 10 °C. Patří sem Chamaerops, Chamaedorea, Caryota mitis, Livingstonia australis, Phoenix roebeleni. Vyjmenované druhy palem se v našich podmínkách mohou letnit od konce května do konce září.

Pásmo chladnějších tropů

S nočními teplotami od 11 do 16 °C, odkud pochází Caryota urens, Sabal mauritiformis, Sabal palmeto. Tyto palmy se letní jen v červnu až srpnu – podle teplot.

Pásmo klasických tropů

Z deštných pralesů pocházejí nejnáročnější palmy jako Howea forsteriana, Licuala grandis, Mascarena a Areca. Tyto palmy se v žádném případě neletní, vyžadují stálou teplotu a vlhčí vzduch, proto se musejí často rosit.

Začátečníkům lze doporučit, aby si vybrali palmy z první nebo druhé skupiny, které jsou nejvhodnější i do našich podmínek. Důležitá je také zásada, že pokud se palmy přenášejí letnit z teplého bytu, musejí se nejprve umístit v zahradě do stínu a postupně přenést až na slunné stanoviště.

Stojí za vyzkoušení

Trachykarpus (Trachycarpus) má štíhlý kmen hustě porostlý tuhými hnědočernými vlákny podobnými koňským žíním. Čím slunnější místo rostlině poskytnete, tím pevnější a kratší budou její listové řapíky. Při odřezávání suchých listů vždy ponechte asi 20 cm dlouhý řapík, kmeny pak budou pěkně silné.

Robustní žumara (Chamaerops) nevytváří jediný kmen, ale hned mmmm několik velmi nízkých kmínků s dlouze řapíkatými listy. Díky tomu roste rychleji do šířky než do výšky (až 2,5 m), a to na plném slunci i na stinných místech.

Zatímco datlovník kanárský (Phoenix canariensis) dorůstá v mohutné exempláře, datlovník zakrslý (P. roebelenii) dosahuje jen výšky 1,5–2 m. Pokud odříznete trny na listových řapících, už nenarostou.