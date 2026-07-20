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I na malou zahradu se vešel biopool a velká trampolína zabudovaná do země

Martina Čermáková
Sníte a vlastním koupání na vlastní zahradě, ale vlastně se moc neorientujete v pojmech jako je bazén, biobazén či koupací jezírko, když vlastně i ono může mít tvar bazénu? Váháte, zda se vám na zahradu vejde? Přijměte pozvání na poměrně malou zahradu, kde si splnili sen o přírodním koupání a díky geometrickému řešení zahradních prvků se se vším potřebným vešli.

Malá městská zahrada na snímcích a na videu (kde uvidíte i půdorys) je z dílny ateliéru Flera, kde na návrhu spolupracovali Ferdinand Leffler a Eliška Mrhálková, a nachází se ve středních Čechách na západním okraji Prahy. A přírodnímu koupání příjemně nalepenému až k terase u domu můžete říkat biopool či biobazén, biotopické jezero ve tvaru bazénu či bazén s biologicky čištěnou vodou – a ani jedno nebude špatně.

„Ať už tuto vodní plochu nazveme jakkoliv, jisté je jedno – neznám lepší pocit, než do této voňavé vody skočit v horkém létě,“ vysvětluje zahradní designér Ferdinand Leffler, že biologicky čištěná voda je pocitově jiná, než když se na čištění používá chlor nebo sůl. Ta voda prostě zůstane živá a voňavá, takže přímo na bazén může navazovat záhon s trvalkami a mohou z něj pít drobní živočichové nebo i váš pes či kočka.

Malá městská s voňavým biobazénem i trampolínou

malá zahrada s biopoolem, Flera, Leffler
malá zahrada s biopoolem, Flera, Leffler
malá zahrada s biopoolem, Flera, Leffler
malá zahrada s biopoolem, Flera, Leffler
36 fotografií

Když má vodní nádrž s biologicky čištěnou vodou jednoznačný tvar bazénu, používá pro něj Ferdinand Leffler pojmenování biopool. „Je to voňavá voda, do které je radost skočit. A při použití některých technologií čištění je dokonce částečně obalená nějakou pobřežní zónou, která ještě líp navozuje pocit pobytu někde v přírodě,“ říká architekt, jenž se pro biobazén rozhodl i na usedlosti Baldýnka, kam lze některý den otevřených dveří zajet a dokonce si ho – pokud si vezmete plavky – také vyzkoušet.

Biobazén pořídili za zlomek ceny, rodina si ale při natáčení s Lefflerem mákla

V náročnosti si technologie čištění takového bazénu nezadá s tou, která používá chlor a sůl a rozhodně se neodehrává v pásech zeleně v pobřežní zóně, ale skrytě někde v zázemí nádrže. „Buď se tam kultivují bakterie čistící vodu – které z ní vlastně ‚vyžírají‘ organickou hmotu tak, aby ta voda nekvetla. Případně jsou někde stranou schované technologie, které si velikostí a podobou v podstatě nezadají s bazénovou technologií používající chlór a sůl,“ vysvětluje designér, že místo použití chemie si hýčkáte bakterie a vytváříte jim dobré prostředí pro to, aby vodu zbavily nežádoucích látek a voda zůstala průzračná jako v jezeru.

Ferdinand Leffler je velkým příznivcem těchto biotopických jezer a biotopických bazénů do menších městských zahrad. A dodává, že jejich čistá a mělká pobřežní zóna, kam můžete dát i pár kamenů, bývá zajímavá i po malé děti, které si tam mohou hrát. Jen varuje, aby každý v takovém případě myslel v první řadě na bezpečnost dětí, a to nejen svých, ale i drobotiny od sousedů či přátel, kteří vás navštěvují.

Pro přírodní koupání na zahradě je ideální biobazén či koupací jezero

„Pokud máte vodní plochu v zahradě a malé děti, doporučuju ji zaplotit úplně jednoduchým, 120 cm vysokým pletivem, a pořídit vrátka na kouli. Teprve až si budete jistí, že všechny u vás se vyskytující děti umějí plavat, tak to pletivo odstraňte. To je za mě úplně to nejčistší, nejjednodušší a možná i nejlevnější řešení,“ upozorňuje Leffler na potřebu zajištění bezpečnosti malých dětí v zahradě, kde máte jakoukoliv vodní nádrž.

Když odhlédneme od bazénu s přírodní vodou, jehož jednoduchý geometrický tvar řeší cenné místo v malé městské zahradě, je jasné, že je celá z prostorových důvodů organizovaná spíš pravoúhle. „Sedlo nám to sem. Je malinká a na organické tvary tady v podstatě nebyl prostor,“ konstatuje designér.

A vy můžete nahlédnout do fotogalerie, kde najdete jak popisovaný biobazén z různých úhlů, tak pobytový trávník navazující na terasu, zelený lem zahrady i jakési paravany poskytující příjemné soukromí, i když za hranicí pozemku jsou sousedé nebo ulice. I trampolínu, která neruší v prostoru, protože je vtipně zabudovaná do trávníku.

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