Malá městská zahrada na snímcích a na videu (kde uvidíte i půdorys) je z dílny ateliéru Flera, kde na návrhu spolupracovali Ferdinand Leffler a Eliška Mrhálková, a nachází se ve středních Čechách na západním okraji Prahy. A přírodnímu koupání příjemně nalepenému až k terase u domu můžete říkat biopool či biobazén, biotopické jezero ve tvaru bazénu či bazén s biologicky čištěnou vodou – a ani jedno nebude špatně.
„Ať už tuto vodní plochu nazveme jakkoliv, jisté je jedno – neznám lepší pocit, než do této voňavé vody skočit v horkém létě,“ vysvětluje zahradní designér Ferdinand Leffler, že biologicky čištěná voda je pocitově jiná, než když se na čištění používá chlor nebo sůl. Ta voda prostě zůstane živá a voňavá, takže přímo na bazén může navazovat záhon s trvalkami a mohou z něj pít drobní živočichové nebo i váš pes či kočka.
Malá městská s voňavým biobazénem i trampolínou
Když má vodní nádrž s biologicky čištěnou vodou jednoznačný tvar bazénu, používá pro něj Ferdinand Leffler pojmenování biopool. „Je to voňavá voda, do které je radost skočit. A při použití některých technologií čištění je dokonce částečně obalená nějakou pobřežní zónou, která ještě líp navozuje pocit pobytu někde v přírodě,“ říká architekt, jenž se pro biobazén rozhodl i na usedlosti Baldýnka, kam lze některý den otevřených dveří zajet a dokonce si ho – pokud si vezmete plavky – také vyzkoušet.
|
Biobazén pořídili za zlomek ceny, rodina si ale při natáčení s Lefflerem mákla
V náročnosti si technologie čištění takového bazénu nezadá s tou, která používá chlor a sůl a rozhodně se neodehrává v pásech zeleně v pobřežní zóně, ale skrytě někde v zázemí nádrže. „Buď se tam kultivují bakterie čistící vodu – které z ní vlastně ‚vyžírají‘ organickou hmotu tak, aby ta voda nekvetla. Případně jsou někde stranou schované technologie, které si velikostí a podobou v podstatě nezadají s bazénovou technologií používající chlór a sůl,“ vysvětluje designér, že místo použití chemie si hýčkáte bakterie a vytváříte jim dobré prostředí pro to, aby vodu zbavily nežádoucích látek a voda zůstala průzračná jako v jezeru.
Ferdinand Leffler je velkým příznivcem těchto biotopických jezer a biotopických bazénů do menších městských zahrad. A dodává, že jejich čistá a mělká pobřežní zóna, kam můžete dát i pár kamenů, bývá zajímavá i po malé děti, které si tam mohou hrát. Jen varuje, aby každý v takovém případě myslel v první řadě na bezpečnost dětí, a to nejen svých, ale i drobotiny od sousedů či přátel, kteří vás navštěvují.
|
Pro přírodní koupání na zahradě je ideální biobazén či koupací jezero
„Pokud máte vodní plochu v zahradě a malé děti, doporučuju ji zaplotit úplně jednoduchým, 120 cm vysokým pletivem, a pořídit vrátka na kouli. Teprve až si budete jistí, že všechny u vás se vyskytující děti umějí plavat, tak to pletivo odstraňte. To je za mě úplně to nejčistší, nejjednodušší a možná i nejlevnější řešení,“ upozorňuje Leffler na potřebu zajištění bezpečnosti malých dětí v zahradě, kde máte jakoukoliv vodní nádrž.
Když odhlédneme od bazénu s přírodní vodou, jehož jednoduchý geometrický tvar řeší cenné místo v malé městské zahradě, je jasné, že je celá z prostorových důvodů organizovaná spíš pravoúhle. „Sedlo nám to sem. Je malinká a na organické tvary tady v podstatě nebyl prostor,“ konstatuje designér.
A vy můžete nahlédnout do fotogalerie, kde najdete jak popisovaný biobazén z různých úhlů, tak pobytový trávník navazující na terasu, zelený lem zahrady i jakési paravany poskytující příjemné soukromí, i když za hranicí pozemku jsou sousedé nebo ulice. I trampolínu, která neruší v prostoru, protože je vtipně zabudovaná do trávníku.
|
Ohodnoťte příběhy a snímky v soutěži Nejkrásnější zahrada a přihlaste se také