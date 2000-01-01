náhledy
Poměrně rozlehlou rodinnou zahradu na Kutnohorsku, velkou 1 700 metrů čtverečních, poznali Ferdinand Leffler, Natália Vataščinová a Jiří Mašek z atelieru Flera jako prostor s bazénem přímo u domu, vzrostlými stromy a obrovskou plochou trávníku. Rozhodli se pro odvážné řešení, samozřejmě s ohledem na přání majitelů.
Autor: atelier Flera
Původně byl doslova dominantou prostoru bazén se zastřešením, umístěný těsně u domu, což působilo, jako by se z domu vstupovalo rovnou do vody. Dnes je u domu prostorná terasa nejen s pohodlným posezením.
Nový bazén designéři zahrady umístili hlouběji do zahrady, na klidné místo, kam lze pohodlně dojít suchou nohou z domu.
Umístěním bazénu do vzdálenějšího koutu zahrady vzniklo příjemné soukromí pro koupání i relaxaci.
Bazén je obklopený zelení, které nechybí žádné z pater – v trvalkových záhonech se mj. prolínají traviny s trvalkami i s keři hortenzií, a vzrostlé stromy přirozeně regulují slunce a stín.
Ani s podzimem dynamika zeleně neztrácí na zajímavosti, v zimě bývají suché květy hortezií i suché trávy pokryté jinovatkou fascinující podívanou.
Venkovní sauna a menší fitness domek byly do návrhu zakomponovány na přání klientů. Našlo se pro ně perfektní místo za dvojici vzrostlých ořešáků, které okolí obou domků dopřávají milosrdný stín.
Sauna i fitko jsou s terasou u bazénu propojeny nášlapnými kameny a dohromady tvoří takový malý soukromý sportovní ráj.
Otočné dveře fitness domku umožňují regulovat, nakolik se chce člověk i uvnitř cítit součástí zahrady. Což většinou záleží na počasí.
Mezi oběma domky nechybí posezení, kterému oba ořešáky a další okolní stromy dopřávají příjemný stín.
Díky vhodnému propojení s okolím, zpevněným plochám a novým výsadbám stavby působí přirozeně, jako by zde stály odjakživa.
Návaznost bazénové terasy na přilehlé trvalkové záhony v podzimním detailu
V zahradě s dokonale střiženým hustým trávníkem se najde i klidné místečko na jógovou praxi.
A samozřejmě nechybí ani posezení s ohništěm. Také v soukromí, obklopené zelení a dále od domu.
Současně je toto místo obklopené zelení jen kousek od fitness domku a sauny.
Dřevěné lavice jsou dostatečně pohodlné, keřové patro tvoří dokonalou kulisu a současně přirozenou zelenou clonu. Na podzim samozřejmě zářící teplejšími barvami.
Dřevo na ohniště je také krásně po ruce.
Ohnivý pokojíček v podzimních barevných tónech a strukturách.
Při návrhu materiálového řešení designéři v zahradě pracovali s žulovou kostkou (napojení na parkování), betonovými nášlapy, mlatem v užitkových částech a dřevěnými terasami, které se opakují v různých částech zahrady a plynule na sebe navazují. Profesionální realizaci si vzala na bedra firma OK zahrady.
Návrh atelieru Flera zachoval většinu původních stromů, další byly přidány pro vytvoření hloubky, stínění a sezonní atmosféry.
Pohled od sauny a fitnes domku k domu, kde vznikl po přemístění bazénu prostor pro velkorysou terasu.
Zimní zahrada se díky tomu mohla nově otevřít do okolní zeleně, která dům jemně rámuje a propojuje ho s exteriérem.
Na prostornou terasu se nově vešel jak velkorysý jídelní stůl, tak gril, a dokonce i vyvýšené záhony.
I kolem terasy designéři krásně pracovali s výškovým členěním vegetace – od vícekmenných stromů a keřů až po bohaté trvalkové patro.
Vyvýšené záhony jsou pěkně po ruce u domu a navazují na terasu.
Přemístění bazénu dovolilo využít prostor u domu smysluplněji pro rodinu. Terasa funguje jako takový letní obývák.
Dřevěné terasy se opakují v různých částech zahrady a plynule na sebe navazují. Zde návaznost na dům, vyřešená pohodlným, širokým, dřevěným schodištěm.
V trvalkovém patře se v zahradě střídají druhy trávy (metlice, ozdobnice, kostřavy, ostřice) i květiny (hvězdnice, třapatky, gaury, sasanky, čemeřice, orlíčky, kontryhel a další), a dodávají zahradě dynamiku v průběhu celého roku.
Keřové patro po celé zahradě tvoří například svídy, hortenzie, zimolezy, ale i ovocné keře, jako jsou rybízy či borůvky.
Ani v zimě nechybí u domu zelená. Jistí to borovičky v kamenném korytě.
