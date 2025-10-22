Jak na to? S trochou nadsázky by se dalo říci, že ovocné kůže vyrobíte téměř bez práce. Což je samozřejmě eufemismus, nicméně poměr vynaložené práce a jejího výsledku je více než příznivý, takže vám určitě udělá radost. Příprava ovocných kůží je prostě triviální.
Zkušená zahradnice a hospodyňka Lenka Eywa to v pořadu Zahradnice po ruce na Primě ukázala velmi názorně. Ovocné kůže připravila ze švestek, k nimž přidala skořici a pár jablek zbavených jadřinců – obsahují totiž pektin, který švestkovou dřeň zahustí, a ta rychleji uschne.
Jak na ovocné kůže – recept krok za krokem
„Švestky mohou být klidně padané, ale musí být zcela zdravé – nesmí v nich být červíci a nesmí mít žádné nahnilé části,“ vysvětluje Lenka Eywa, proč je potřeba jakékoliv omačkané části vykrojit. Je totiž důležité, aby se do výsledného produktu nezanesla žádná hniloba nebo plíseň. Použijte tedy ovoce klidně padané, ale jen zdravé.
Lenčiny praktické fígle
Jablka je lepší do směsi přidávat především z toho důvodu, že ve švestkách není žádný pektin. Tekutina pouze z rozmixovaných švestek by tak byla příliš řídká, po přidání jablek je z ní o něco hustší pyré a ta kůže pak rychleji uschne. Z jablek stačí vyndat pouze jádřince a stopky s bubáky, slupka může klidně zůstat, protože se rozmixuje. Do kůže není třeba přidávat žádný cukr, protože ovoce v této kombinaci je dostatečně sladké. Samozřejmě, do kůže z kyselejších bobulovin můžete přidat pár lžiček cukru nebo ještě lépe medu.
Ovocné kůže si samozřejmě můžete udělat z jakéhokoli ovoce. „Velkou výhodou je, že opravdu není třeba nic odměřovat, vážit a ani řešit žádné poměry. Ovoce zkrátka stačí nakrájet na větší kusy a smíchat druhy tak, jak vám chutná, nebo podle toho, co se zkrátka urodí,“ uzavírá Eywa.
Švestky vypeckujte, jablka rozkrojte alespoň na čtvrtky a zbavte jadřinců, slupku je možné ponechat, rozmixujete ji. Ovoce není potřeba nijak odměřovat nebo vážit, protože do něj nic nepřidáváte. Můžete ho samozřejmě přisladit, ať už cukrem, medem nebo některým ze sirupů, ale je to zbytečné. To si raději jablka a švestky dochuťte třeba právě skořicí, k jinému ovoci se může hodit například vanilka.
Pokrájené ovoce pak rozmixujte v mixéru do kašovité konzistence i s vybraným kořením, a máte ho připravené na sušení. Ať už budete sušit v sušičce na ovoce nebo v troubě, ideální je vytvořit si na ovocnou směs jakousi mističku či vaničku z pečicího papíru. A to na míru – okraje tvaru podle vašeho tvaru sušičky nebo mřížky do trouby ohnete nahoru, aby směs nevytekla, a v rozích je secvakněte sešívačkou, aby tvar držel.
Pečicí papír je pak dobré lehce potřít například kokosovým olejem, aby šla usušená kůže z podkladu lépe sloupnout – a teprve pak na něj nalijete ovocnou směs. „Vrstva pyré by měla mít zhruba 3 mm a po celé ploše by měla být ideálně stejně silná,“ doporučuje Lenka. Po rozlití směs po dané ploše rozetřete stěrkou, navrch je možné ještě nasypat například kokos nebo čokoládové pecičky – pro ty, kdo potřebují chuťový rozměr navíc.
„Sušení je nejoptimálnější na 45 stupňů, protože to zůstává zachováno nejvíce nutričních látek, to trvá zhruba 6 až 8 hodin. Pokud ale spěcháte a chcete mít hotovo rychleji, sušte na 50 či 55 stupňů. Naši předkové sušili takové placky normálně na slunci, což můžete zkusit klidně také, my si ale samozřejmě můžeme pomoci moderní troubou nebo sušičkou,“ radí Eywa.
Hotovou usušenou ovocnou placku poznáte jednoduše – je hotová ve chvíli, kdy už vůbec nelepí na povrchu, a přitom je krásně tvárná. Pokud byste náhodou zapomněli pečicí papír před nalitím směsi potřít kokosovým tukem a placka vám nešla z pečicího papíru odloupnout, stačí ji otočit vzhůru nohama – tedy papírem nahoru, a ten lehce potřít vodou. Pak už půjde placka od papíru snadno oddělit.
Jak ovocné kůže skladovat?
„Je více variant, jak hotovou kůži ukládat. Někdo ji krájí na čtverečky a ty ukládá v zavřené zavařovací sklenici, já preferuji nakrájet ji na proužky a ty zavinout do ruličky,“ vysvětluje Lenka, jak kůže skladuje. Pokrájet na proužky a zarolovat je do ruliček ovšem musí za tepla, pak srolovaná kůže drží tvar rolky. „Pokud byste je rolovali už za studena, pohromadě držet nebudou. Ale stačí na roličku vzniklou za studena nasadit na 24 hodin gumičku a po jejím sundání pak rolka držet tvar bude,“ ukázala Lenka.
Při krájení je také potřeba zkontrolovat množství kokosového oleje na plackách. „Pokud by ho bylo moc, je lepší ho lehce otřít papírovou kuchyňskou utěrkou. Velké množství tuku při skladování by totiž mohlo způsobit žluknutí,“ varuje Eywa, co je potřeba ohlídat.
Chcete na ovocné ruličky nalákat děti? Namočte jejich konce do vysokoprocentní čokolády, jako to dělá Lenka. „Určitě nepoužívejte žádné čokoládové směsi, ale čistou čokoládu. A pozor, nepřidávejte do ní žádný ztužený tuk, aby se čokoláda neroztápěla kdykoli, když vyndáte kůže do pokojové teploty,“ radí Lenka a už předvádí, jak kožené ruličky namáčí.
„Ruličky namáčím z každého konce zhruba 1 až 2 cm, pak je pokládám na pečicí papír na plech či tác, a ten, když je plný, umístím do ledničky. Po zaschnutí dávám ruličky do uzavíratelné skleničky a skladuji je v chladu, dokud je nesníme,“ popisuje Lenka. Kdo chce mít ruličky s čokoládou, ale bez čokoládových konců, může pokapat rozpuštěnou čokoládou celou placku ještě před nakrájením, dát ji i s čokoládou do lednice, a teprve pak ji nakrájet na kostičky. „Nejdéle uskladněné ale samozřejmě vydrží ty bez čokolády. Tak zkoušejte, kombinujte, a ochutnávejte!“ radí Lenka Eywa.
