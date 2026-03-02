Úklid po zimě jako základ
„Prvním krokem by měl být důkladný úklid. Nejde jen o estetiku, ale hlavně o zdraví zahrady. Odstraňují se zbytky listí, větve, naplavené nečistoty, mech a organický materiál, který by mohl zadržovat vlhkost a podporovat vznik plísní. Vyplatí se vyčistit terasy, chodníky, schody i zahradní nábytek, aby byly připravené na první teplejší dny,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.
Právě tady hraje klíčovou roli tlaková myčka. Po zimě se na venkovních plochách hromadí nejen viditelná špína, ale i jemné nečistoty, řasy a mikroorganismy, které se běžným zametáním nebo oplachem odstranit nedají.
V březnu je navíc ideální čas – povrchy ještě nejsou přehřáté, nečistoty nejsou zapečené sluncem a jejich odstranění je výrazně snazší a šetrnější. Čisté povrchy navíc lépe přijímají následnou ochranu, jako je olejování dřeva nebo impregnace kamene.
Odstraněním mechů a kluzkých povlaků se snižuje riziko uklouznutí na dlažbě a schodech a prodlužuje se životnost materiálů. U dřevěných teras a plotů je jarní čištění prvním krokem před jejich další údržbou, u dlažby zase pomáhá zabránit prorůstání plevele ve spárách.
Mnoho lidí tlakovou myčku vnímá jen jako nástroj na „hrubé mytí“, ve skutečnosti ale jde o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zahradu po zimě rychle a systematicky připravit na sezonu.