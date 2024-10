Podzimní dělení. Způsob, jak trvalky udržet v kondici a získat sazenice

Možná máte u domu či někde na zahradě nedávno založený trvalkový záhon, u něhož jste rádi, že se vám rostliny pěkně začaly zapojovat, a rozhodně je tedy nepotřebujete eliminovat. Nebo je na nich spíš ještě žádoucí zaplnit nějaká prázdná místa po květinách, které vám z nějakých důvodů odešly.

Ovšem pěkně zapojený, starší trvalkový záhon už rozdělení trsů rostlin potřebuje, aby stále vypadal pěkně a každá trvalka měla pro sebe dostatek prostoru. Navíc je dělením trsů současně lze namnožit – třeba pro sousedy či na výměnu, nebo pro vlastní nový trvalkový záhon. Jak prakticky na to, poradil permakulturní zahradník Tomáš Trejbal v pořadu Zahradník po ruce.

A na které trvalky se teď na podzim na záhonech vrhnout? „Pro dělení trvalek platí základní pravidlo. Ty, které kvetou na jaře, se dělí brzy na podzim, aby do zimy ještě stihly zakořenit. A ty, které kvetou na podzim, se dělí až na jaře,“ vysvětluje zkušený zahradník. A dodává, že na jaře ještě můžete dělit i ty v létě kvetoucí – stihnou vám zakořenit a v létě už vám pokvetou.

Práci s dělením trvalek si naplánujte buď na den po dešti, nebo je večer před tím vydatně zalijte. Na videu Tomáš Trejbal předvádí, jak si nejen ty vysoké trvalky, jako je třeba žebříček nejprve zakrátit nůžkami, abyste se k rozrostlému trsu vůbec dostali. „U vysokých trvalek to pomůže s manipulací, ale udělejte to i u těch nízkých. Omezíte tím plochu listů – rostlina pak nebude tolik odpařovat vodu a lépe zakoření,“ radí.

Následným rozdělením trsu po vyjmutí z půdy – opatrně použijte rýč nebo rycí vidle – získáte dvě, tři i víc nových rostlin. Část můžete vrátit na místo, kterému dopřejete přídavek čerstvého kompostu. Z dalších kousků pak vypěstujete nové rostlinky zasazením do květináčů nebo na připravený nový záhon (případně jimi doplníte holá místa). Každopádně novým samostatným rostlinkám dopřejte zálivku, k zakořenění to rozhodně potřebují.

Oddělenou část trsu pak rozdělíte na několik nových sazenic.

A nebo nemusíte vyjímat celý trs z půdy, ale rozdělit ho natvrdo přímo v zemi – ostrým rýčem prostě oddělíte část, která přijde pryč, a tu si následně rozdělíte na nové rostliny. Prázdné místo na záhonu pak vyplníte kompostem. Tomáši Trejbalovi se osvědčilo na to používat ostrý rýč na obrývání záhonů, jak sám vysvětluje na úvodním videu.

Takto získanou část trsu pak podle velikosti rozdělíte na několik nových rostlin – rovnou z něj přitom vyberte vše, co tam nepatří, třeba bílé kořínky pýru, svlačce nebo bršlice. Všechny tyto nepříjemné plevele by vám s chutí prorostly i novou rostlinou a na záhonu byste se jich pak těžko zbavovali.

A pokud ještě nevíte, kam s těmito novými rostlinami, jednoduše je zasaďte do květináče. Zalijte, umístěte někam do stínu a nechte pěkně zakořenit. Pokud byste je rozsazovali do záhonů až na jaře, na zimu k nim přihrňte zeminu a přikryjte je, aby vám nevymrzly.